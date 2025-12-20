ईडी करेगी महाठगी की जांच, अभिनेता जुमानी और सोनू सूद की बढ़ेंगी मुश्किलें

जागरण संवाददाता, कानपुर। 10 देशों के एक हजार लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले दिल्ली के महाठग रवींद्रनाथ सोनी के प्रकरण की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम करेगी। ईडी अधिकारियों ने पुलिस को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है। पुलिस रवींद्र के खिलाफ काफी साक्ष्य जुटा चुकी है।

वहीं, उससे जुड़ी चर्चित हस्तियों की संलिप्तता की भी एक रिपोर्ट एसआइटी तैयार कर रही है। उन्हें प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज शामिल करने के बाद अधिकारी दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक केस को ईडी को सौंप सकते हैं।

इधर महाठग के साझेदार अभिनेता सूरज जुमानी को पुलिस दुबई से शहर लाने का प्रयास कर रही है। अभिनेता सोनू सूद की भी मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। उन्होंने अब तक एसआइटी को बयान दर्ज नहीं कराए हैं जबकि रेसलर खली की नोटिस का भी जवाब नहीं आया। इसके अलावा महाठग के साथ जितने भी अभिनेता और अभिनेत्री व खिलाड़ियों और राजनेता की फोटो-वीडियो एसआइटी को मिले हैं।

उन सभी का पक्ष जानने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी है। इधर ठगी का शिकार हुए भारतीय मूल के दो और लोगों ने दुबई से आकर सदर कोतवाली में तहरीर दी। इनमें आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के शेख साबिर से 2.50 करोड़ और तेलंगाना के श्रीकांत राया पोलू से चार करोड़ रुपये ठगे गए थे।

शुक्रवार को दुबई से आए शेख साबिर और श्रीकांत राया पोलू डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता से मिले। शेख साबिर ने बताया कि वह दुबई की कंपनी में कार्यरत हैं। ब्लूचिप कंपनी के एक एजेंट के माध्यम रवींद्र से संपर्क हुआ था।

उसने कंपनी में निवेश करने पर 36 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभांश देने और उसके बाद ब्याज और बढ़ने का झांसा दिया था। विश्वास कर कई बार में 2.50 करोड़ रुपये उसकी कंपनी में निवेश कर दिए। कुछ माह तो ब्याज की रकम मिली, लेकिन उसके बाद पता चला कि कंपनी बंद हो गई। रवींद्र के मोबाइल फोन भी बंद हो गए।

बाद में पता चला कि रवींद्र ने दुबई के सैकड़ों लोगों से ठगी की है। कानपुर पुलिस के रवींद्र को जेल भेजने की जानकारी पर वह दुबई से आए हैं। उनके साथ ही तेलंगाना निवासी श्रीकांत राया पोलू ने भी बताया कि रवींद्र ने उनसे भी लगभग चार करोड़ रुपये निवेश कराए थे।

कुछ माह तक तीन प्रतिशत के हिसाब से लाभांश मिला। इसके बाद लाभांश मिलना बंद हो गया। मामले में दोनों ने सदर कोतवाली में तहरीर दी। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि महाठग और उसके जिन साथियों के विरुद्ध अब तक मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन सभी को नोटिस भेजकर बयान दर्ज करने को बुलाया जा रहा है।

देहरादून वाले घर से बरामद 10 मोबाइल फोन, लैपटाप, हार्डडिस्क व सीपीयू को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। उसका डाटा मिलने से रवींद्र और उसके साथियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य व इस गिरोह से जुड़े अन्य बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं।

इन हस्तियों के साथ महाठग की फोटो-वीडियो मिली पुलिस के अनुसार, महाठग के साथ सोनू सूद, सूरज जुमानी के अलावा विवेक ओबराय, डीनो मारिया, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नाडीज, पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, राजनेता शशि थरुर, एक चैनल के दो लोग समेत कई हस्तियों की फोटो व वीडियो मिलने की बात सामने आई है।

महाठग रवींद्र और साथियों के विरुद्ध अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मुकदमों में उसका साझेदार अभिनेता सूरज जुमानी भी आरोपित है।

सूरज ने सबसे पहले दुबई से आकर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मुलाकात की थी और खुद को रवींद्र का शिकार बताते हुए चार करोड़ ठगी की शिकायत की थी लेकिन वह अधिकारियों को बिना बताए रवींद्र से दो बार जेल में मिला और फिर दुबई चला गया, इसके बाद से वह बुलाने पर भी नहीं आ रहा है।