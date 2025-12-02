दुबई की कंपनी को 24 करोड़ का लगाया चूना, 42 लाख की ठगी में पकड़ा गया 10 हजार का इनामी बदमाश अब्दुल

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर के बुजुर्ग और दुबई की कंपनी में कार्यरत बेटे से 42.29 लाख की ठगी करने के आरोपित को कोतवाली पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपित पर 10 हजार का इनाम भी घोषित है। उसने पिता-पुत्र को तीन साल में रकम दोगुणी करने का झांसा देकर अपने बैंक खाते में रुपये ट्रांसफर कराए थे। आरोपित पर अलीगढ़ के इगलास और लखनऊ के विकास नगर थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं।

परेड के नवाब इब्राहीम हाता निवासी अब्दुल करीम ने नई दिल्ली मालवीय नगर निवासी रवीन्द्रनाथ सोनी के खिलाफ पांच जनवरी 2025 को कोतवाली थाने में अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक, बेटा तलहा करीम दुबई की एक कंपनी में नौकरी करता है।

वर्ष 2021 में बेटे के मोबाइल फोन पर ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर एंड ब्लूचिप ग्रुप आफ कंपनीज के सेल्स एग्जीक्यूटिव की कॉल आई थी। उसने कंपनी में कई निवेश करने पर अधिक लाभांश मिलने की योजना बताई। 2021 में बताया कि भारत में भी उनकी कंपनी काम कर रही है।

इसमें 36 से 46 माह के भीतर रकम दोगुणी हो जाएगी। इस दौरान जब बेटा घर आया था तो कंपनी के मालिक नई दिल्ली के मालवीय नगर के खिरकी एक्सटेंशन एन्क्लेव निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी से मिला था। उसने उस समय भी निवेश करने पर कई आकर्षक योजनाएं बताईं। इसके बाद वह निवेश करने को तैयार हो गए।

रवीन्द्रनाथ के बताए बैंक खाते में बेटे तलहा ने अपने एचडीएफसी बैंक की सिविल लाइंस शाखा से सालभर में 42,29,600 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद पिता-पुत्र जब लाभांश के बारे में पूछते तो रवीन्द्र टालमटोल करने लगता। इसके बाद रवीन्द्र और उसकी पत्नी के मोबाइल फोन नंबर बंद हो गए व कंपनी की वेबसाइट भी खत्म कर दी गई।

एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपित की तलाश में टीम काफी समय से लगी थी। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और कोर्ट से कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस भी जारी हो चुका था। सर्विलांस की मदद से रविवार शाम पुलिस टीम ने उसे देहरादून के न्यू डिफेंस इंन्क्लेव गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है।