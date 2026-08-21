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डा. सीमा परोहा को फिर मिला राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर के निदेशक का चार्ज, 15 जून को हुई थीं निलंबित

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:49 PM (IST)

डॉ. सीमा परोहा को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के निदेशक पद पर बहाल कर दिया गया है, जिन्हें 15 जून को 722 पेड़ काटने के मामले में निलंबित किया गया ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एनएसआइ में 722 पेड़ो के अवैध तरीके से काटने के मामले में दर्ज हुई थी एफआइआर

  2. वन विभाग की अनुमति के बिना 655 पेड़ और 67 बौने कनेर काटने का आरोप

  3. एफआइआर दर्ज होने के बाद 15 जून को उन्हें निदेशक पद से निलंबित कर दिया गया था

जागरण संवाददाता, कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) कानपुर की निदेशक डा. सीमा परोहा को एक बार फिर से संस्थान के निदेशक पद का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें बीते 15 जून को संस्थान के फार्म से 722 पर काटने के मामले में निलंबित कर दिया गया था। उनके स्थान पर डीएसवीओ निदेशक अरविंद कुमार रावत को एनएसआई निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। गुरुवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश पर डा. परोहा को तत्काल प्रभाव से निलंबन वापस लेते हुए दोबारा से निदेशक बनाया गया है।

3 जून को दर्ज हुई थी एफआइआर

बीते 3 जून को कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में वन विभाग की अनुमति के बिना 722 पेड़ काटे जाने के मामले में छह नामजद समेत कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी कानपुर रेंज, सामाजिक वानिकी प्रभाग राकेश कुमार पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा 4/10 और अन्य वनोपज अभिवहन नियमावली-1978 की धारा 3/28 के तहत कार्रवाई की थी। मुकदमे में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निजी सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर, संपदा अधिकारी विनय कुमार, फार्म प्रबंधक अशोक कुमार, अनवरगंज स्थित तिवारी वुड मर्चेंट के संचालक तथा संस्थान की निदेशक डा. सीमा परोहा को नामजद किया गया था। इसके अलावा छह अन्य लोगों के नाम-पते अज्ञात बताए गए थे।

वन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के परिसर में 655 पेड़ और 67 बौने कनेर समेत कुल 722 वृक्षों का कटान किया गया था। आरोप था कि पेड़ों की कटान से पहले विभागीय अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। मामले की सूचना तीन जून 2026 को वन विभाग को मिली थी, जिसके बाद प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

एफआइआर के बाद कार्रवाई पर विभाग मौन

मामले की सूचना तीन जून 2026 को वन विभाग को दी गई थी। इसके बाद एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। अब एफआइआर दर्ज हुए समय बीतने के बावजूद जांच में सामने आए तथ्यों और की गई कार्रवाई को लेकर विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारियों से संपर्क करने पर भी पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। वही इस पूरे मामले पर डा. परोहा का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब केंद्र सरकार को भेज दिया था।