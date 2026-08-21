डा. सीमा परोहा को फिर मिला राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर के निदेशक का चार्ज, 15 जून को हुई थीं निलंबित

जागरण संवाददाता, कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) कानपुर की निदेशक डा. सीमा परोहा को एक बार फिर से संस्थान के निदेशक पद का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें बीते 15 जून को संस्थान के फार्म से 722 पर काटने के मामले में निलंबित कर दिया गया था। उनके स्थान पर डीएसवीओ निदेशक अरविंद कुमार रावत को एनएसआई निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। गुरुवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश पर डा. परोहा को तत्काल प्रभाव से निलंबन वापस लेते हुए दोबारा से निदेशक बनाया गया है।

3 जून को दर्ज हुई थी एफआइआर बीते 3 जून को कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में वन विभाग की अनुमति के बिना 722 पेड़ काटे जाने के मामले में छह नामजद समेत कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी कानपुर रेंज, सामाजिक वानिकी प्रभाग राकेश कुमार पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा 4/10 और अन्य वनोपज अभिवहन नियमावली-1978 की धारा 3/28 के तहत कार्रवाई की थी। मुकदमे में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निजी सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर, संपदा अधिकारी विनय कुमार, फार्म प्रबंधक अशोक कुमार, अनवरगंज स्थित तिवारी वुड मर्चेंट के संचालक तथा संस्थान की निदेशक डा. सीमा परोहा को नामजद किया गया था। इसके अलावा छह अन्य लोगों के नाम-पते अज्ञात बताए गए थे।

वन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के परिसर में 655 पेड़ और 67 बौने कनेर समेत कुल 722 वृक्षों का कटान किया गया था। आरोप था कि पेड़ों की कटान से पहले विभागीय अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। मामले की सूचना तीन जून 2026 को वन विभाग को मिली थी, जिसके बाद प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया था।