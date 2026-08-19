डॉ दिनेश शर्मा का कानपुर में सपा पर हमला, पारिवारिक मूल्यों पर भी दिया जोर

जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि समाज की पारिवारिक व्यवस्था को बचाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। परिवार में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले एक ही घर में चार परिवार साथ रहते थे और आपसी जुड़ाव बना रहता था, लेकिन अब पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव आया है।



बुधवार सुबह मानस संगम की ओर से तुलसी उपवन, मोतीझील में आयोजित तुलसी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बच्चों को चाहे 50 साल तक पढ़ाएं, लेकिन विवाह की एक उम्र होती है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष तक शादी और 30 वर्ष तक तीन बच्चे होना जरूरी है। 140 करोड़ की आबादी है। 2030 के बाद आबादी घिरने लगेगी। 65 प्रतिशत युवा 35 प्रतिशत पर आ जाएगा।

प्रति जन्मदर घट रहा है। ऐसे में सभी को ध्यान देना होगा। आज तुलसी जयंती मनाने आए हैं, एक समय ऐसा आ सकता है, जब यहां कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए बच्चों में इंसानी संस्कार डालने होंगे। परिवार और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में रामायण की महत्वपूर्ण भूमिका है।