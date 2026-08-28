सुपरफास्ट होगा दिल्ली-हावड़ा रेल कॉरिडोर, चौथी लाइन के लिए 2 महीने में तैयार होगी DPR

जागरण संवाददाता, कानपुर। देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में शामिल दिल्ली-हावड़ा अब जल्द ही चार लाइनों वाला होगा, इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी। अभी इस रूट पर ट्रेनों की औसत गति 90 से 100 किलोमीटर के बीच है, चौथी लाइन के बाद यह गति 130 से 160 किमी तक पहुंच जाएगी। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में कवायद तेज हो गई है।

गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड पर वर्तमान में तीन लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जबकि चौथी लाइन के लिए सर्वे चल रहा है। अलीगढ़ से कानपुर सेंट्रल होकर प्रयागराज तक तीसरी लाइन के लिए सर्वे की शुरुआत इसी माह हो जाएगी। प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) तक चौथी लाइन के लिए भी सर्वे अगले माह तक शुरू हो जाएगा।

दो माह में तैयार होगी डीपीआर कानपुर सेंट्रल इस पूरे रेल कारिडोर का महत्वपूर्ण स्टेशन है। स्टेशन निदेशक अकांशु गोविल ने बताया कि उनके क्षेत्र में सर्वे पूरा कर करीब दो माह में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी।