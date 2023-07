Kanpur Airport New Terminal: कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल से आज से दिल्ली की उड़ान, 148 सीटें बुक

कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज से द‍िल्‍ली के ल‍िए उड़ान शुरु हुई है। पहले द‍िन दिल्ली जाने के लिए 186 में 148 सीटें बुक हुई हैं। बता दें क‍ि अभी तक शहर से बेंगलुरु और मुंबई तक की उड़ानों की सुविधा मिल रही थी। प्रयास किया जा रहा है कि नए टर्मिनल से 10 प्रमुख शहरों को उड़ानों की सुविधा लोगों को दी जाए।

Kanpur Airport New Terminal: नये टर्म‍िनल से आज द‍िल्‍ली के ल‍िए पहली उड़ान

कानपुर, जेएनएन। दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ान शनिवार से चालू हो रही है। शहरियों को इस उड़ान का लंबे समय से इंतजार था। अब लोग एक घंटे 10 मिनट में दिल्ली से शहर आ सकेंगे और शहर से दिल्ली जा सकेंगे। 186 सीटर विमान में शनिवार को दिल्ली जाने के लिए शुक्रवार की शाम तक 148 और दिल्ली से आने के लिए 120 सीटें बुक हुईं। अभी तक शहर से बेंगलुरु और मुंबई तक की उड़ानों की सुविधा मिल रही थी। प्रयास किया जा रहा है कि नए टर्मिनल से 10 प्रमुख शहरों को उड़ानों की सुविधा लोगों को दी जाए। इसी क्रम में अब दिल्ली की उड़ान की सुविधा मिल रही है। एक जुलाई को दिल्ली से आने का किराया 2999 और जाने का 3826 रुपये है। दिल्ली उड़ान का एप्रूवल पहले ही मिल चुका है। एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार का कहना है कि अब शहरियों को दिल्ली जाने के लिए शहर से ही उड़ान की सुविधा मिलने लगेगी। लोग दिल्ली से एक घंटे 10 मिनट में आ और जा सकेंगे। चकेरी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल से यह तीसरी उड़ान होगी। अभी तक मुंबई और बेंगलुरु की सुविधा ही मिल रही थी। अब दिल्ली की उड़ान की सुविधा मिलने से उद्यमियों, व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली उड़ान का एप्रूवल पहले ही मिल चुका था। एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार का कहना है कि अब शहरियों को दिल्ली जाने के लिए शहर से ही उड़ान की सुविधा मिलने लगेगी। आज दोपहर 12:40 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर यहां पर दोपहर 1:50 बजे पहुंचेगा। इसके बाद यहां से यात्रियों को लेकर विमान दोपहर 2:20 बजे उड़ान भरकर दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा। इंफो- आगमन-दोपहर 1:50 बजे जाना-दोपहर 2:20 बजे

Edited By: Prabhapunj Mishra