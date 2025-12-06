Language
    दिल्ली वाल ठग, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, अभिनेता से लेकर कारोबारियों को इस तरह फंसाया जाल में

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    दिल्ली में एक ठग ने 970 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। उसने अभिनेताओं और कारोबारियों को निवेश के आकर्षक वादे करके अपने जाल में फंसाया। पुलिस म ...और पढ़ें

    दुबई से आए पीड़ित विशाल नितिन कोंढ़िया (मध्य में) और महंत अभिमन्यु गिरी ने ठग के खिलाफ पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल को दिया शिकायती पत्र व आरोपित ठग रवीन्द्र नाथ सोनी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के ठग ने दुबई में रह रहे चेन्नई के अभिनेता सूरज जुमानी के साथ ही एक और अभिनेता समेत पांच लोगों से भी 18 करोड़ रुपये ठगे थे। सभी पीड़ित दुबई से शहर आए औ यहां शनिवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर अपनी पीड़ा बताई।पुलिस आयुक्त को सभी ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि दुबई में उनके साथ हुई ठगी के कई वाट्सएप ग्रुप बने हैं। इसमें एक ब्लूचिप स्कैम एक्शन ग्रुप बना है, जिसमें 280 पीड़ित हैं।

    मामले में पुलिस आयुक्त ने विधिक राय लेने के बाद डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता को सभी पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपित जमानत के बाद परिवार के साथ देश से बाहर न जा सके। इसके लिए पोसपोर्ट का लुकआउट नोटिस भी जारी कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी का अनुमान है। ठगी की रकम हवाला के जरिए एक देश से दूसरे देश भी भेजी जा रही थी। मनी लांड्रिंग में भी इन रुपयों का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे अपने देश में अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी होने की आशंका है।

     

    दिल्ली के मालवीय विहार का रहने वाला ठग


    दिल्ली के मालवीय विहार निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी ने दुबई में ठगी का ऐसा जाल फैलाया था कि जिसमें फंसकर करोड़ों रुपये गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आरोपित के जेल जाने और समाचार पत्रों में उसके खिलाफ लगातार खबरें प्रकाशित होने की जानकारी दुबई के पीड़ितों को भारत में रहने वाले उनके परिवार व परिचित दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित अब यहां के पुलिस आयुक्त से मिलने आ रहे हैं।

     

    चेन्नई के अभिनेता सूरज जुमानी ने भी दी शिकायत

    शुक्रवार को दक्षिण के फिल्म अभिनेता चेन्नई के मूल निवासी सूरज जुमानी ने भी पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर पीड़ा बताई थी। उन्होंने चार करोड़ की ठगी होना बताया। इसके बाद शनिवार सुबह दुबई में रहने वाले मूलरूप मुंबई पूर्वी के नेहरू रोड गुजराती सोसाइटी निवासी अभिनेता विशाल नितिन कोंढिया और उनके साथी मूलरूप से बेंगलुरू के रहने वाले व दुबई के तेल कारोबारी महंत अभिमन्यु गिरी के साथ पुलिस आयुक्त से मिले।

     

     

    कंपनी व फ्लैट में ताला बंद कर फरार

    विशाल नितिन ने बताया कि रवीन्द्र नाथ सोनी से दुबई में एक दोस्त के जरिए दो ढाई साल पहले मुलाकात हुई थी। उसने रुपये निवेश करने पर प्रतिमाह तीन से चार प्रतिशत का लाभ दिलाने का वादा किया था। उसने खुद को भारत से होना बताया तो विश्वास बढ़ गया था। उसके झांसे में आकर उन्होंने मुंबई में रहने वाली अपनी मां चेतना नितिन को निवेश के बारे में बताया। इसके बाद मां ने मुंबई का फ्लैट बेचा और उन्हें रुपये भेजे। इसके बाद उन्होंने रवीन्द्र की ब्लूचिप कंपनी में रुपये लगा दिया। उसने कुछ माह में रकम दोगुणी होने की बात कही थी। कुछ माह उसने लाभांश दिया, लेकिन उसके बाद रुपये देना बंद कर दिया। जब इसको लेकर जानकारी की तो पता चला कि बीते वर्ष वह कंपनी और अपने फ्लैट में ताला लगाकर भागा हुआ है।

     

     

    दुबई पुलिस से नहीं मिली मदद

    उन्होंने दुबई पुलिस से संपर्क किया, लेकिन मदद नहीं मिली। इसके बाद जब पता चला कि रवीन्द्र यहां पकड़ा गया और उसे पुलिस ने जेल भेजा है तो वह यहां शिकायत लेकर आए हैं। वहीं, शनिवार शाम मूलरूप से केरल के कैलिकेट के रहने वाले व आबूधाबी में नेशनल आयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट शहनवाज उस्मान और कपड़ा कारोबारी मूलरूप से लखनऊ निवासी अबरार सिद्दकी भी पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। शहनवाज ने अपने साथ लगभग एक करोड़ रुपये की ठगी होना बताया तो अबरार ने बताया कि उनके साथ पांच करोड़ रुपये, उनके व्यापारिक दोस् दुबई के दिलीप कुमार लीला रामानी से तीन करोड़, विनोद कुमार से आठ करोड़ रुपये की ठगी भी दुबई में रवीन्द्र नाथ सोनी ने की थी।

     

     

    इन देशों में ठगी का जाल

    पीड़ितों ने बताया कि ठग ने दुबई, अमेरिका, मलेशिया, अबुधाबी, कनाडा समेत कई देशों में ठगी का जाल फैला रखा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने उनसे तहरीर लेकर पहले यह विधिक राय ली कि दूसरे देश में ठगी होने पर उनकी जीरो एफआइआर लिखी जा सकती है या फिर सीधे ठगी का मुकदमा थाने में दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि जितने भी पीड़ित आ आ रहे हैं। उन सबकी तहरीर लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जिससे आरोपित के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य मिले और उसके खिलाफ मजबूत चार्जशीट भी लगाई जा सके। पुलिस आयुक्त ने बताया कि ठगी की रकम हवाला के जरिए एक देश से दूसरे देश में भी जा रही थी। मनी लांड्रिंग में भी ठगी के रुपये इस्तेमाल हो रहे थे। आरोपित ने केरल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अलीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा के पानीपत, मुंबई समेत जिलों के सैकड़ों लोगों ठगी की।