Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: जैश कमांडर डाक्टर शाहीन को लेकर कानपुर में मिला बड़ा क्लू्, ये इलाके इसके ठिकाने

    By Gaurav Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैश कमांडर डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच में पता चला है कि शहर के कुछ इलाके उसके ठिकाने हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां और पुलिस संभावित ठिकानों पर गहन छानबीन कर रही हैं। दिल्ली पुलिस और कानपुर पुलिस मिलकर जांच को आगे बढ़ा रही हैं, ताकि डॉक्टर शाहीन को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    गौरव दीक्षित, जागरण, कानपुर। आतंकी संगठन जैश की कमांडर डाक्टर शाहीन को लेकर कानपुर में बड़ा क्लू मिलने के संकेत हैं। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके उन संपर्क सूत्रों की तलाश कर रही हैं, जो कानपुर प्रवास के सात सालों के दौरान बनाए गए थे। जब वह मेडिकल कालेज में तैनात थी, उसने एक वर्ग विशेष से जुड़े क्षेत्रों में अपना नेटवर्क स्थापित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    पुलिस को ऐसे कुछ लोगों की जानकारी मिली है। उन पर नजर रखी जा रही है। एजेंसियों की जांच पड़ताल में शाहीन के तार पड़ोसी जनपद फतेहपुर से भी जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जल्द कोई बड़ा पर्दाफाश कर सकती है।

     


    मेडिकल कालेज प्रबंधन के मुताबिक डाक्टर शाहीन वर्ष 2006 से 20213 तक यहां तैनात रही। मामला हाईप्रोफाइल है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, मगर सभी बता रहे हैं कि वह किसी से भी बात नहीं करती थी। यहां तक कि पड़ोसी भी उससे अनजान थे। मगर, यह पूरा सच नहीं है।

     

    संपर्क सूत्रों एजेंसियों के रडार पर

    एक ओर डाक्टर शाहीन जहां मेडिकल कालेज में एकाकी जिंदगी बिता रही थी, वहीं शहर में उसने एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। नई सड़क, यतीमखाना, तलाक महल, दादामियां आदि तमाम क्षेत्रों में उसके संपर्क सूत्र थे। यहां उसका रोजाना आना-जाना था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को उन संपर्क सूत्रों की भनक लग चुकी है। ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और जल्द ही हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी होगी।

     

    शाहीन के संपर्क सूत्र

    पुलिस के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक अभी यह तय नहीं हो सका है कि शाहीन इन संपर्क सूत्रों का प्रयोग किन आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए कर रही थी। क्या वह यहां की सेना व गतिविधियों की जानकारियां दुश्मन देशों को भेज रही थी या आम लोगों में देश के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़का रही थी।

     

    यहां भी इसका नेटवर्क

    एक और भी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश कमांडर के पहले पति डाक्टर जफर का संबंध फतेहपुर से है। इसकी आड़ में उसने फतेहपुर में भी नेटवर्क खड़ा कर लिया था। हालांकि वहां वह ज्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हो सकी। शुरुआती जांच में पुलिस व एजेंसियों को डाक्टर शाहीन के लखनऊ, फतेहपुर, फरीदाबाद, पंजाब के कुछ जिलों, कश्मीर और कोलकाता से भी तार जुड़े होने की जानकारी मिली है। एजेंसियां इन सूचनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।