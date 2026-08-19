विदेशी संपत्तियों की घोषणा का सुनहरा अवसर, 16 अगस्त से लागू हुई नई योजना

31 दिसंबर तक की जा सकेगी घोषणा , दंड व मुकदमों से मिलेगी छूट



जागरण संवाददाता, कानपुर। विदेश में बैंक खाते, शेयर, प्रतिभूतियां, बीमा पालिसियां या अचल संपत्ति रखने वाले छोटे करदाता अब अपनी संपत्तियों की घोषणा कर कानूनी झंझटों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए विदेशी संपत्ति की प्रकटीकरण योजना-2026 (फास्ट -डीएस 2026) लागू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 16 अगस्त से प्रभावी हो गई है और इसके तहत 31 दिसंबर तक घोषणा की जा सकेगी।





इस योजना को ऐसे मामलों को निपटाने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है जो विदेश में रखी गई संपत्तियों या विदेशी आय से संबंधित है। इसकी घोषणा करने में संबंधित व्यक्ति ने अनजाने में या पूर्व में नहीं किया था। योजना के दायरे में विदेश में नौकरी के दौरान प्राप्त आय, पुराने विदेशी बैंक खाते, बीमा पालिसियां और विदेश में अर्जित आय से खरीदी गई संपत्तियां शामिल हैं।

योजना के तहत पहली श्रेणी में उन मामलों को शामिल किया गया है, जिनमें अघोषित विदेशी संपत्ति और अघोषित विदेशी आय का कुल मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे मामलों में विदेशी संपत्ति के 31 मार्च 2026 के मूल्य और अघोषित विदेशी आय पर 30 प्रतिशत कर तथा उसके बराबर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार कुल प्रभावी भुगतान 60 प्रतिशत तक हो सकता है।