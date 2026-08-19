विदेशी संपत्तियों की घोषणा का सुनहरा अवसर, 16 अगस्त से लागू हुई नई योजना
केंद्र सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना-2026 (FAST-DS 2026) लागू की है, जिसके तहत 31 दिसंबर तक अघोषित विदेशी संपत्तियों की घोषणा कर कानूनी झंझटों से बचा जा सकता है।
HighLights
विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 16 अगस्त से प्रभावी हुई।
31 दिसंबर तक अघोषित संपत्तियों की घोषणा का अवसर।
घोषणा करने पर दंड व मुकदमों से मिलेगी छूट।
31 दिसंबर तक की जा सकेगी घोषणा , दंड व मुकदमों से मिलेगी छूट
जागरण संवाददाता, कानपुर। विदेश में बैंक खाते, शेयर, प्रतिभूतियां, बीमा पालिसियां या अचल संपत्ति रखने वाले छोटे करदाता अब अपनी संपत्तियों की घोषणा कर कानूनी झंझटों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए विदेशी संपत्ति की प्रकटीकरण योजना-2026 (फास्ट -डीएस 2026) लागू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 16 अगस्त से प्रभावी हो गई है और इसके तहत 31 दिसंबर तक घोषणा की जा सकेगी।
इस योजना को ऐसे मामलों को निपटाने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है जो विदेश में रखी गई संपत्तियों या विदेशी आय से संबंधित है। इसकी घोषणा करने में संबंधित व्यक्ति ने अनजाने में या पूर्व में नहीं किया था। योजना के दायरे में विदेश में नौकरी के दौरान प्राप्त आय, पुराने विदेशी बैंक खाते, बीमा पालिसियां और विदेश में अर्जित आय से खरीदी गई संपत्तियां शामिल हैं।
योजना के तहत पहली श्रेणी में उन मामलों को शामिल किया गया है, जिनमें अघोषित विदेशी संपत्ति और अघोषित विदेशी आय का कुल मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे मामलों में विदेशी संपत्ति के 31 मार्च 2026 के मूल्य और अघोषित विदेशी आय पर 30 प्रतिशत कर तथा उसके बराबर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार कुल प्रभावी भुगतान 60 प्रतिशत तक हो सकता है।
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उदाहरण के तौर पर यदि किसी पात्र करदाता के पास 50 लाख रुपये मूल्य की अघोषित विदेशी संपत्ति है, तो उसे 15 लाख रुपये कर और 15 लाख रुपये अतिरिक्त राशि के रूप में जमा करनी होगी।
दूसरी श्रेणी में पांच करोड़ रुपये तक की कुछ विदेशी संपत्तियों के लिए मात्र एक लाख रुपये का निश्चित शुल्क (फिक्स्ड फी) निर्धारित किया गया है। यह सुविधा उन संपत्तियों पर लागू हो सकती है जिन्हें व्यक्ति ने विदेश में अनिवासी रहते हुए अर्जित आय से खरीदा हो और बाद में भारत का निवासी बनने पर उनका विवरण आयकर रिटर्न में नहीं दिया गया हो।
सीए नितिन सिंह ने बताया कि योजना के तहत पूरी प्रक्रिया आनलाइन रखी गई है। आवेदन करने के बाद सीबीडीटी की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित राशि दो महीने के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित घोषणा और भुगतान पूरा करने वाले पात्र करदाताओं को योजना के दायरे वाले मामलों में काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) कानून के तहत दंड और मुकदमों से छूट मिल सकेगी। इसमें गंभीर अपराधों और अपराध से अर्जित आय से जुड़े मामलों को शामिल नहीं किया गया है।