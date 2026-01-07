जागरण संवाददाता, कानपुर। साइबर अपराधों का निरंतर बदलता स्वरूप सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। साइबर ठग केवाइसी प्रक्रिया में कुछ खामियों का दुरुपयोग कर म्यूल अकाउंट बना रहे हैं, जिनके माध्यम से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।

ये बातें पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने मंगलवार को पुलिस आफिस के सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक में कहीं। व्यापारियों ने साइबर ठगी की रकम व्यापारियों के यूपीआइ में आने से खाता फ्रीज होने का मुद्दा भी रखा। इस पर पुलिस आयुक्त ने बताया कि डीजीपी से वार्ता हुई है। अब शहर में ऐसे ठगी के मामलों में रिपोर्ट की गई तो सिर्फ उतने रुपये फ्रीज होंगे, जितने की धोखाधड़ी हुई है। पूरा खाता फ्रीज नहीं होगा। व्यापारियों ने चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए शनिवार व रविवार रात पुलिस बढ़ाने व गश्त कराने की मांग की।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि दुकानों, कार्यालय, घरों में किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखते हैं तो उसका पुलिस सत्यापन जरूर कराएं। इससे चोरी, धोखाधड़ी व अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। विशेष रूप से बाहरी जनपदों या राज्यों से आने वाले कारीगरों, नौकरी व कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराएं। साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी में हो रही ठगी के मामले बताए।

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने यातायात व्यवस्था को लेकर बादशाहीनाका, मूलगंज चौराहा, अफीमकोठी चौराहा खोलने की मांग की। एक्सप्रेस रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष रोशन गुप्ता ने कहा कि एक्सप्रेस रोड बाजार में देर रात लोग दुकानों के बाहर चबूतरों पर शराब पीते हैं। चोरियां भी होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। कानपुर कपड़ा कमेटी के डायरेक्टर रुमित सिंह सागरी ने कहा कि घंटाघर से हालसी रोड स्थित बादशाहीनाका अहिंसा चौक कट बंद होने से असुविधा हो रही है।