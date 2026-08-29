यूपी से दुबई तक साइबर ठगी का नेटवर्क, म्यूल खाते और सिम उपलब्ध कराने वाला सरगना दो साथियों के साथ कानपुर में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। दुबई में बैठे साइबर अपराधियों को खाते और प्री एक्टीवेटेड सिम उपलब्ध कराने वाले ठगों के गिरोह के सरगना फजलगंज थाना पुलिस व साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। सरगना का नेटवर्क एक दूसरे साइबर ठगों के गिरोह के सरगना सुल्तान मिर्जा से पाया गया है। गिरोह के अन्य सदस्य एनसीआर में चलती कार में ठगी का काल सेंटर चलाकर ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे।

एनसीआरपी में 29 पीड़ितों ने 23 करोड़ ठगी की शिकायत की है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब तक के बरामद रजिस्टर और बैंकों खातों व मर्चेंट पेमेंट खाते आधार पर 100 करोड़ की ठगी करने की जताई आशंका है।

आरोपितों में सरगना फतेहपुर के चौडगरा के कल्याणपुर निवासी कपिल वर्मा उर्फ कपिल देव उर्फ शंटी, साढ़ निवासी अभय प्रताप और रोहित सिंह हैं। इसमें कपिल दुबई के साइबर अपराधियों को म्यूल खाते और प्री एक्टिवेटेड सिम मुहैया कराता था। इस गिरोह में कपिल का साथी लखनऊ में और कानपुर के जगदीश और दिल्ली का केपी भी शामिल होकर सामांतर गिरोह चला रही है।