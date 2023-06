यूपी में चक्रवाती तूफान ब‍िपरजॉय के असर के चलते दो द‍िन हुई बार‍िश के कारण उमस और गर्मी में भीषण बढ़ोतरी हुई। आज कानपुर के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ कुछ देर बूंदाबांदी हुई वहीं कुछ इलाकों में झमझमाकर बार‍िश हुई। ऐसे में अब देर शाम तक एक बार फ‍िर बार‍िश के आसार जताए जा रहे हैं।

UP Weather Alert: कानपुर में हुई बार‍िश

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जासं। अरब सागर में उठा शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय का असर खत्म होने के बाद अब मानसून सक्रिय हो रहा है। बुधवार सुबह से उत्तर पश्चिमी दिशा से छह किमी प्रति घंटा की गति से हवा चली। शाम तक तेज धूल भरी आंधी चलने और वर्षा होने के आसार हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई। शाम के समय गर्म हवा चलने से शहरवासियों को गर्मी का अहसास होता रहा। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि शाम तक हवा चलने से वर्षा शुरू हो सकती हैं। ये अपने साथ नम हवाएं लेकर आएगी। इसकी वजह से जिले में नम हवा का क्षेत्र बन सकता है। इसकी वजह से कई जिलों में वर्षा के आसार बनेंगे। अगले पांच दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है।

Edited By: Prabhapunj Mishra