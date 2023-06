Kanpur Accident News कानपुर के ब‍िल्‍हौर में विद्युत पोल के पास टूटे पड़े तार में आ रहे करंट की चपेट में आने से वहां खेल रहे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्‍साये ग्रामीणों ने सड़क जाम लगाकर हंगामा शुरु कर द‍िया। मौके पर पहुंची पुलिस और नायब तहसीलदार चंद्रप्रकाश राजपूत ने ग्रामीणों को समझाबुझा कर शांत कराया।

Kanpur News: कानपुर के ब‍िल्‍हौर करंट की चपेट में आने से बच्चे की गई जान

बिल्हौर, जेएनएन। ककवन क्षेत्र के औरोंतहारपुर गांव में विद्युत पोल के पास टूटे पड़े तार में आ रहे करंट की चपेट में आने से वहां खेल रहे बच्चे की मौत हो गई। वही बचाने में मां भी गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीण विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस व नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाया। औरोंतहारपुर गांव निवासी रविंद्र कुशवाहा खेतीबाड़ी के साथ मजदूरी करते हैं। उनकी 28 वर्षीय पत्नी कल्पना गांव में ही कास्मेटिक की दुकान चलाती हैं। रविंद्र के मुताबिक गुरुवार को पत्नी बड़ी बेटी गुनगुन और 12 वर्षीय पुत्र सागर के साथ दुकान पर थीं। पत्नी पास में लगे हैंडपंप पर पानी भरने चली गई इस बीच सागर दुकान के बाहर खेलने लगा। इस दौरान वह सड़क किनारे विद्युत पोल से टूटे पड़े तार में आ रहे करंट की चपेट में आकर तड़पने लगा। सागर को तार से चिपका देख पानी लेकर आ रही मां कल्पना भी दौड़कर उसे छुड़ाने लगी। इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आकर तड़पने लगी। शोर सुन आसपास से दौड़े लोगों ने डंडे की सहायता से मां बेटे को तार से अलग किया। इस बीच पहुंचे स्वजन ग्रामीणों की सहायता से मां बेटे को सीएचसी ले गए। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वही कल्पना को भर्ती कर उपचार शुरू किया। स्वजन सागर के शव को घर ले गए। इस बीच जमा हुए ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और नायब तहसीलदार चंद्रप्रकाश राजपूत ने ग्रामीणों को समझाया। नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वजन से बात की जा रही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।

