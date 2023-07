Kanpur : कचहरी में सड़क पर रातों-रात बना दिए वकीलों के चेंबर; सूचना मिलते ही पुलिस ने काम रुकवाया

Kanpur News Update विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कुछ चेंबर रविवार रात बनाए गए और एक बड़े भूभाग पर सोमवार की रात कब्जा किया गया। इंस्पेक्टर कोतवाली चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने काम रुकवा दिया है। प्रकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। अगर उच्चाधिकारी आदेश करेंगे तो अतिक्रमण को हटवाया जाएगा।

Kanpur : कचहरी में सड़क पर रातों-रात तान दिए वकीलों के चेंबर; सूचना मिलते ही पुलिस ने काम रुकवाया

