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'अहंकार नहीं, हमें आत्मविश्वास से मिलेगी रिकॉर्ड जीत', कानपुर में बोले बीएल संतोष

By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 09:25 AM (IST)

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कानपुर प्रवास के दौरान सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल-अखिलेश पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

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जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का दो दिवसीय कानपुर प्रवास रविवार शाम को खत्म हो गया। इससे पहले, गोविंद नगर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव केवल झूठ फैला रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके झूठे प्रचार से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी, यह अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश को रामराज्य की ओर ले जा रही है, जबकि सपा सरकार का कार्यकाल रावणराज जैसा था।

गोविंद नगर के एक्सेल पैलेस में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले पांच माह बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक मतदाता के घर तक पहुंचकर उसे भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना होगा।

प्रदेश में 28 प्रतिशत नए मतदाता हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है, जिन्हें पूर्व की सरकारों के कार्यकाल की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है।

कार्यकर्ता उन्हें बताएं कि भाजपा सरकार में देश, घर और जीवन को सुरक्षित करने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले वह मैसूर में बैठकों के दौरान कानपुर में हुए दंगों की खबरें पढ़कर दुखी होते थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानपुर में कोई दंगा नहीं हुआ।

कानून-व्यवस्था में आए बदलाव को जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि इसे सुधारने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता उन बूथों की पहचान करे, जहां पिछले चुनाव में भाजपा को वोट नहीं मिले। महिलाओं और युवाओं को जोड़ने के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाने और उसमें प्रतिदिन भाजपा के विचारों और योजनाओं से जुड़ी सामग्री साझा करने के निर्देश दिए।

बीएल संतोष ने चुटकी लेते हुए कहा कि मन की बात की रिपोर्ट में जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से गलती हुई हो तो अब उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। सड़कों की स्थिति पर भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सवाल किए। जनप्रतिनिधियों ने एक माह में सड़कों को गड्ढामुक्त कराने का आश्वासन दिया।

बैठक में 50 प्रतिशत रहे गैरहाजिर, सवालों पर छूटे पसीने

सम्मेलन में गोविंद नगर विधानसभा के सिर्फ 50 प्रतिशत बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी पर भी उन्होंने सवाल किया और संगठन को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेन्द्र मैथानी, जिलाध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित, जिलाध्यक्ष उत्तर शिवराम सिंह, महामंत्री प्रमोद विश्वकर्मा, अभिनव दीक्षित, अवधेश सोनकर मौजूद रहे।

मंडल अध्यक्ष को लगाई फटकार

रविवार को होटल लैंडमार्क में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने दो बैठकें कीं। पहली बैठक मंडल अध्यक्षों, जिला महामंत्रियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ की। इस दौरान बैठक में एक मंडल अध्यक्ष ने थानों में सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया।

इस पर महामंत्री संगठन ने कहा कि आप लोगों को थाने, चौकी जाने की जरूरत नहीं हैं, केवल संगठन का काम करें। वहीं, दूसरी बैठक इंटरनेट मीडिया प्रभारियों के साथ की। इसमें उन्होंने विपक्ष के झूठे प्रचार-प्रसार को तथ्यों के साथ सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

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