बर्थ-डे पार्टी के दौरान हुआ विवाद, हिस्ट्रीशीटर के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 59 के खिलाफ केस

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    महाराजपुर में गुरुवार रात जन्मदिन पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में हिस्ट्रीशीटर और जिलाबदर के बेटे ने साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की। लोग कमरों में छिपकर बचाव करने को मजबूर हुए। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य और कारतूस के खोखे जुटाए। पुलिस ने 9 नामजद और 50 अज्ञात समेत 59 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक आरोपित को गिरफ्तार किया।    

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में गुरुवार रात एक जन्मदिन पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में हिस्ट्रीशीटर व जिलाबदर के बेटे ने साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे लोगों ने कमरों में घुसकर जान बचाई। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए व कारतूस के खोखे साथ ले गई। पुलिस ने नौ नामजद व 50 अज्ञात समेत 59 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को पकड़ा है। 

    महाराजपुर निवासी पूर्व प्रधान छैलबिहारी दीक्षित के बेटे प्रकाश चंद्र दीक्षित ने बताया कि उनके पुत्र मयंक का गुरुवार को जन्मदिन था। महाराजपुर स्थित वृंदावन लान में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तभी रहनस निवासी हिस्ट्रीशीटर व जिलाबदर शिवेंद्र सिंह का बेटा वीरवर्धन सिंह बिना बुलाए आ गया। आते ही उसने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर गालीगलौज व मारपीट कर भाग गया।

    आधा घंटा बाद वह कई कारों से अपने साथियों के साथ फिर आया व फायरिंग की। प्रकाश चंद्र ने बताया कि वीरवर्धन की मां रहनस की प्रधान भी रह चुकी हैं।

    कौन हैं मुख्य आरोपित?

    महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपित वीरवर्धन, मोनू पाल, हर्ष गुप्ता, अमन गुप्ता, अनूप सिंह, आदर्श कुशवाहा, अनुराग सिंह, शुभम सिंह, आकाश सिह व 50 अज्ञात समेत 59 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इकघरा निवासी शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी ने कई चक्र फायरिंग की। वीरवर्धन हिस्ट्रीशीटर व जिलाबदर अपराधी शिवेंद्र सिंह का बेटा है। वहीं, वीरवर्धन से इस संबंध में संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।