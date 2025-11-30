बर्थ-डे पार्टी के दौरान हुआ विवाद, हिस्ट्रीशीटर के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 59 के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में गुरुवार रात एक जन्मदिन पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में हिस्ट्रीशीटर व जिलाबदर के बेटे ने साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे लोगों ने कमरों में घुसकर जान बचाई। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए व कारतूस के खोखे साथ ले गई। पुलिस ने नौ नामजद व 50 अज्ञात समेत 59 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को पकड़ा है।

महाराजपुर निवासी पूर्व प्रधान छैलबिहारी दीक्षित के बेटे प्रकाश चंद्र दीक्षित ने बताया कि उनके पुत्र मयंक का गुरुवार को जन्मदिन था। महाराजपुर स्थित वृंदावन लान में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तभी रहनस निवासी हिस्ट्रीशीटर व जिलाबदर शिवेंद्र सिंह का बेटा वीरवर्धन सिंह बिना बुलाए आ गया। आते ही उसने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर गालीगलौज व मारपीट कर भाग गया।