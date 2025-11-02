'हिंसा का कोई स्थान नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव बनेगा मिसाल', कानपुर में बोले CEC ज्ञानेश कुमार

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होंगे। वह टीएसएच में माथुर वैश्य समाज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे थे।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और भारत निर्वाचन आयोग हर हाल में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सात करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण कार्य पूरा कर लिया गया है, ताकि एक भी फर्जी नाम न रहे और कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि आयोग की कोशिश है कि इस बार का बिहार चुनाव देश ही नहीं, दुनिया के लिए भी लोकतंत्र की एक मिसाल बने।