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Kanpur Pollution: पुरवामीर समेत 5 गांवों से हटने लगा 96 टन जहरीला क्रोमियम कचरा, TSDF भेजेगी प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम

By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:18 AM (IST)

कानपुर में पांच गांवों से 96.194 मीट्रिक टन जहरीले क्रोमियम कचरे का निस्तारण शुरू हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग TSDF के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से कचरे को हटा रहा है, जिस पर 11.14 लाख रुपये खर्च होंगे।

सरसौल के पुरवामीर से उठाया जाता क्रोमियम कचरा। सौ.यूपीपीसीबी

सरसौल के पुरवामीर से उठाया जाता क्रोमियम कचरा। सौ.यूपीपीसीबी 

HighLights

  1. कानपुर में पुरवामीर सहित पांच स्थानों से 96.194 टन क्रोमियम कचरा हटाने का कार्य शुरू

  2. विभागीय टीम की जांच के बाद पुरवामीर में शुक्रवार से कचरा उठाने का काम शुरू

  3. 11.14 लाख रुपये में होगा 96.194 टन क्रोमियम कचरे का निस्ताकरण टीएसडीएफ

जागरण संवाददाता, कानपुर। क्रोमियम कचरे का निस्तारण के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन से गठित टीम ने पांच स्थानों में क्रोमियम कचरा फेंके जाने की पुष्टि की है। जिसके बाद शुक्रवार से प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने टीएसडीएफ (ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलटीज) पांच गांवों में डंप मिले करीब 96.194 मीट्रिक टन क्रोमियम कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग 11,583 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 11.14 लाख रुपये का बजट खर्च होगा।


जुलाई माह में सरसौल के पुरवामीर में क्रोमियम कचरा फेंके जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद बोर्ड मुख्यालय के निर्देश पर 25 जुलाई को जांच समिति गठित की गई। समिति ने कानपुर नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर अलग-अलग स्थानों पर पड़े कचरे का आकलन किया।

जांच में भौंती बाईपास के पास भारत पेट्रोल पंप के पीछे तीन सौ मीट्रिक टन, महाराजपुर क्षेत्र में एक स्थान पर 6.902 मीट्रिक टन, श्याम सिटी, सरसौल के पास 27.104 मीट्रिक टन, महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक अन्य स्थान पर 52.094 मीट्रिक टन और राजीव नगर के खेत के निकट 10.014 मीट्रिक टन कचरा मिला। इस तरह कुल मात्रा 96.194 मीट्रिक टन आंकी गई।

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अजीत कुमार सुमन ने बताया कि पांच स्थानों में पड़े क्रोमियम कचरे को टीएसडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा। पुरवामीर में फेंके गए कचरे को उठाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्द ही अन्य स्थानों से क्रोमियम कचरा उठाया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग तौल के बाद भेजेगा निस्तारण को भेजेगा कचरा

टीएसडीएफ आपरेटर द्वारा निर्धारित वाहनों में भरकर निकटवर्ती धर्मकांटे पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में तौल कराई जाएगी। इसके बाद परिवहन के लिए फार्म-10 जारी किया जाएगा। इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि और एक प्रति वाहन चालक को दी जाएगी। वाहन के टीएसडीएफ पहुंचने के बाद दस्तावेज कार्यालय में जमा होंगे। इससे कचरे की वास्तविक मात्रा और उसके गंतव्य तक पहुंचने की निगरानी की जा सकेगी। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। इससे रास्ते में कचरा फेंके जाने की आशंका पर निगरानी रखी जा सकेगी।