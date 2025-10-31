खाता खुलवाने बैंक पहुंची महिला, स्टाफ ने बताई ऐसी बात… उड़ गए होश, सामने आई हैरान कर देने वाली कहानी
एक महिला जब बैंक में खाता खुलवाने गई, तो उसे पता चला कि उसके नाम पर पहले से ही एक खाता है। यह सुनकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी वह खाता खुलवाया ही नहीं था। जांच में पता चला कि किसी ने उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी खाता खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वरूप नगर निवासी महिला ने पूर्व ससुरालीजन और बैंककर्मियों समेत सात पर मिलीभगत कर करीब 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद ससुरालीजन ने बैंक कर्मियों से मिलकर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बीमा और निवेश की रकम निकाल ली। स्वरूप नगर पुलिस ने ससुरालीजन और बैंककर्मियों समेत सात पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है।
किदवई नगर निवासी लवी भरतिया के अनुसार उनकी पहली शादी स्वरूप नगर निवासी रवि थरड से वर्ष 2015 में हुई थी। एक साल बाद ही पति की मौत हो गई। जिसके बाद ससुरालीजन ने उसकी दूसरी शादी मुंबई के रूपम भरतिया से करवा दी।
इस साल जनवरी में शहर लौटने के बाद जब वह बैंक खाता खुलवाने पहुंची तो पता चला कि यूनियन बैंक आफ इंडिया की स्वरूप नगर शाखा में उनके नाम से एक पुराना खाता मौजूद है।
जांच पर पता चला कि अलग-अलग बीमा पालिसी से करीब 33 लाख रुपये खाते में आए थे। जिस रकम को उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंककर्मियों की मदद से निकाला गया है और अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया है।
आरोप है कि जब उन्होंने इस बारे में पूर्व ससुरालीजन से बातचीत की तो वह उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। स्वरूप नगर थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की जा रही है।
