कानपुर में पनकी मंदिर परिसर से बच्चा चोरी, किशोरी की गोद से चार माह का भाई छीन ले गई महिला
कानपुर के पनकी मंदिर परिसर से एक महिला ने एक किशोरी की गोद से उसके चार महीने के भाई को छीन लिया। पुलिस ने सीसी कैमरों से उसकी तलाश शुरू की। शास्त्रीनगर में महिला के घर पहुंची। बाद में उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस तक पहुंची।
संवाद सहयोगी, जागरण, कल्याणपुर(कानपुर)। पनकी हनुमान मंदिर परिसर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज बच्चा चोरी की वारदात हुई। किशोरी बहन की गोद से चार माह के मासूम को एक महिला अचानक छीनकर फरार हो गई। घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर महिला की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया।
पनकी मंदिर परिसर में भिक्षा मांग रही 13 वर्षीय किशोरी की गोद से उसके चार माह के भाई को लेकर आटो से भागी महिला को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उसके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला की पहचान सीसी कैमरे की फुटेज के जरिए की थी। महिला जिस आटो में बैठकर भागी थी वह उसका पति ही चला रहा था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर जब उसकी मां को सौंपा तो उसके आंशू छलक उठे और उसे अपने कलेजे से लगा लिया।
इस वजह से चुराया बच्चा
वहीं, आरोपित महिला ने बताया कि औलाद न होने से उसने बच्चा चुराया है। हालांकि पुलिस अभी उसके बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है। दंपती बच्चा चोरों के गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। इसके लिए पुलिस टीम कई जांच पड़ताल करने में जुटी है। रावतपुर के थारू बस्ती निवासी महिला और उसकी 13 वर्षीय नाबालिक बेटी पनकी मंदिर परिसर के गेट नंबर चार और आस पास भिक्षा मांगती है, जबकि पति फेरी लगाता है। शुक्रवार देर शाम महिला की 13 वर्षीय नाबालिक बेटी अपने चार माह के भाई को गोद में लेकर भिक्षा मांग रही थी, तभी एक महिला बच्चे को दुलारते हुए उसे लेकर एक आटो में बैठकर भाग निकली।
शास्त्रीनगर में रहती महिला
बच्चा चोरी होने की जानकारी मिलते ही पनकी थाने का फोर्स मंदिर परिसर में पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद कई सीसी कैमरे खंगाले, जिससे महिला जिस आटो में बैठकर गई थी वह गंगागंज की तरफ जाते हुए दिखा। टीम ने उसके आगे के कैमरे खंगालने शुरू किए। इसीबीच महिला की फुटेज को एक मुखबिर ने देखा और उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने शास्त्री नगर के एक घर में छापा मारा, लेकिन महिला वहां भी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने उस घर पर रहने वाले परिवार के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवाया।
लोकेशन की वजह से पकड़ में आए दोनों
सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस कर शनिवार को महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दंपती के पास से चार माह का बच्चा सकुशल मिला। पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंपा। आरोपित महिला ने पुलिस को बताया कि आटो चालक उसका ही पति था। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि आरोपित दंपती से पूछताछ की जा रही है।
पालने के लिए बच्चे की चोरी या चल रहा था गिरोह..जांच कर रही पुलिस
आरोपित दंपती के मुताबिक उनके कोई औलाद नहीं है। महिला की उम्र 35 और पति की 40 वर्ष है। दोनों की शादी को 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो सका। वहीं पुलिस को उनकी बातों पर संदेह है। दंपती किसी बच्चा चोर गिरोह के सदस्य तो नहीं है। बच्चे को वह बेचने की फिराक में तो नहीं ले गए थे। इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है।
हाल ही में हुई बच्चा चोरी की कुछ घटनाएं
- जुलाई 2025: बड़े चौराहे के पास एक महिला ने प्लंबर के डेढ़ साल के बच्चे को चोरी कर उन्नाव में बेच दिया था। बाद में पुलिस ने महिला को पकड़कर बच्चा बरामद किया था।
- अप्रैल 2025: बेकनगंज बाजार से एक महिला ने चार साल की बच्ची को खिलाने के बहाने चुरा लिया था जो सात दिन बाद मिली थी।
- फरवरी 2025: बड़ा चौराहा के पास डाकखाने से आधार कार्ड सही कराने पहुंची फराह नाज की दुधमुंही बच्ची चोरी हुई थी।
