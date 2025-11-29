कानपुर में पनकी मंदिर परिसर से बच्चा चोरी, किशोरी की गोद से चार माह का भाई छीन ले गई महिला

संवाद सहयोगी, जागरण, कल्याणपुर(कानपुर)। पनकी हनुमान मंदिर परिसर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज बच्चा चोरी की वारदात हुई। किशोरी बहन की गोद से चार माह के मासूम को एक महिला अचानक छीनकर फरार हो गई। घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर महिला की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया।

पनकी मंदिर परिसर में भिक्षा मांग रही 13 वर्षीय किशोरी की गोद से उसके चार माह के भाई को लेकर आटो से भागी महिला को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उसके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला की पहचान सीसी कैमरे की फुटेज के जरिए की थी। महिला जिस आटो में बैठकर भागी थी वह उसका पति ही चला रहा था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर जब उसकी मां को सौंपा तो उसके आंशू छलक उठे और उसे अपने कलेजे से लगा लिया।

शास्त्रीनगर में रहती महिला बच्चा चोरी होने की जानकारी मिलते ही पनकी थाने का फोर्स मंदिर परिसर में पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद कई सीसी कैमरे खंगाले, जिससे महिला जिस आटो में बैठकर गई थी वह गंगागंज की तरफ जाते हुए दिखा। टीम ने उसके आगे के कैमरे खंगालने शुरू किए। इसीबीच महिला की फुटेज को एक मुखबिर ने देखा और उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने शास्त्री नगर के एक घर में छापा मारा, लेकिन महिला वहां भी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने उस घर पर रहने वाले परिवार के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवाया।

लोकेशन की वजह से पकड़ में आए दोनों सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस कर शनिवार को महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दंपती के पास से चार माह का बच्चा सकुशल मिला। पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंपा। आरोपित महिला ने पुलिस को बताया कि आटो चालक उसका ही पति था। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि आरोपित दंपती से पूछताछ की जा रही है।



पालने के लिए बच्चे की चोरी या चल रहा था गिरोह..जांच कर रही पुलिस आरोपित दंपती के मुताबिक उनके कोई औलाद नहीं है। महिला की उम्र 35 और पति की 40 वर्ष है। दोनों की शादी को 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो सका। वहीं पुलिस को उनकी बातों पर संदेह है। दंपती किसी बच्चा चोर गिरोह के सदस्य तो नहीं है। बच्चे को वह बेचने की फिराक में तो नहीं ले गए थे। इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है।