रोज होता था पत्नी से झगड़ा, पारिवारिक कलह से तंग आकर ऑटो चालक ने फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी में पारिवारिक कलह से तंग होकर आटो चालक ने गुरुवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने उन्हें फंदे से उतारा और पास के निजी अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

स्वराज नगर निवासी 45 वर्षीय सचिन पाल आटो चलाते थे। परिवार में पत्नी मीनाक्षी दो बच्चे सोना व कृष्णा हैं। छोटे भाई शैलेंद्र ने बताया कि जरा-जरा सी बात पर दंपती के बीच आए दिन कलह होती थी। इसी कारण उनके बीच करीब एक साल से अनबन चल रही थी।

अलग हुए फिर एक साथ रहने लगे। कलह के कारण ही सचिन अवसाद में रहते थे। गुरुवार शाम भी उनका पत्नी से विवाद हुआ जिसके बाद देर रात सचिन ने चादर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे का शव देखकर वृद्ध मां मुन्नीदेवी बेसुध हो गईं।

रेलवे ट्रैक किनारे युवक का मिला शव सचेंडी में किसान नगर के पास शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक किनारे मजदूर का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। आसपास के लोगों ने उसकी शिनाख्त बिहार के अड़या वजीरगंज गया निवासी 45 वर्षीय पवन के रूप में की। पवन के दामाद बड़न के अनुसार वह लोग एक सप्ताह पहले ही किसान नगर स्थित ईंट भट्ठा पर काम करने आए थे। उसने बताया कि गुरुवार सुबह से ही पवन शराब पी रहे थे।