Kanpur: ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए ASI लेगा IIT कानपुर की मदद, बिना जमीन खोदे हो जाएगी वस्तुओं की पहचान

ज्ञानवापी परिसर की जीपीआर और रडार जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आईआईटी कानपुर से मदद मांगी है। आईआईटी निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि हम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। संस्थान के विभिन्न विभागों के वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एएसआई की जरूरत के अनुसार हम कितनी मदद कर सकते हैं।

ASI टीम ने आईआईटी कानपुर से संपर्क स्थापित किया है।

