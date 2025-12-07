'यूपी में दबाव में काम कर रहे BLO', अजय राय ने एसआईआर का समय 6 महीने बढ़ाने की मांग की

जागरण संवाददाता, कानपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केरल जैसे राज्य में भी एसआइआर का समय सात दिन ही बढ़ाया गया है, उत्तर प्रदेश तो उससे कई गुणा बड़ा है। प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता हैं। एसआइआर का समय छह माह बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में बीएलओ तनाव में आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को पूर्व कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के पोखरपुर स्थित आवास पर जाकर श्रृंद्धाजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम काटने का दवाब बीएलओ पर बनाया जा रहा है। उन्हें बाकायदा भाजपा को वोट न देने वालों की सूची दी गई है।

काम के दवाब में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। हाल ही में फतेहपुर में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। उनके स्वजनों ने कई तरह के पर्दाफाश किए हैं। टेलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस युवाओं को राजनीति में आने का मौका दे रही है। इन्हें प्रशिक्षित कर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता और अन्य तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगे।