    'यूपी में दबाव में काम कर रहे BLO', अजय राय ने एसआईआर का समय 6 महीने बढ़ाने की मांग की

    By Ashutosh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर का समय छह माह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बीएलओ पर भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम काटने का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केरल जैसे राज्य में भी एसआइआर का समय सात दिन ही बढ़ाया गया है, उत्तर प्रदेश तो उससे कई गुणा बड़ा है। प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता हैं। एसआइआर का समय छह माह बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में बीएलओ तनाव में आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

    प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को पूर्व कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के पोखरपुर स्थित आवास पर जाकर श्रृंद्धाजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम काटने का दवाब बीएलओ पर बनाया जा रहा है। उन्हें बाकायदा भाजपा को वोट न देने वालों की सूची दी गई है।

    काम के दवाब में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। हाल ही में फतेहपुर में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। उनके स्वजनों ने कई तरह के पर्दाफाश किए हैं। टेलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस युवाओं को राजनीति में आने का मौका दे रही है। इन्हें प्रशिक्षित कर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता और अन्य तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगे।

    क्या कांग्रेस को अपने पुराने या पहले से काम कर कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रह गया है के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पुराने कार्यकर्ता किनारे नहीं किए जा रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में ही युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस युवाओं को प्राथमिकता देगी। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण इकाइ अध्यक्ष संदीप शुक्ला मौजूद रहे।