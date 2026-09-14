AI मंथन: स्थानीय भाषाओं में वायस एप से मिलेगी मदद, बोलकर अपनी फसल का समाधान पा सकेंगे किसान

जागरण संवाददाता, कानपुर। जलवायु परिवर्तन, जल संकट और बदलते मौसम के बीच एआइ किसानों को समय पर सटीक सलाह देने में मददगार बनेगी।

एआइ मंथन-2.0 के दूसरे दिन ‘कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ सत्र में श्रीराम हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून के प्रो. (डा.) नील मणि ने बताया कि एआइ, ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से मिट्टी, मौसम, फसल स्वास्थ्य, सिंचाई और कीट-रोग की स्थिति का आकलन किया जा सकता है।