आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, छह यात्री घायल

संवाद सहयोगी, बिल्हौर (कानपुर)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह लगभग 3:30 बजे किलोमीटर संख्या 216.900 पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बस जयपुर से गोरखपुर जा रही थी। हादसे में बस सवार छह यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचे यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भेजा।

जयपुर से 43 सवारियां लेकर गोरखपुर जा रही गोला बस सर्विस की स्लीपर बस गुरुवार सुबह आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस में पर रेस्ट एरिया के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई।