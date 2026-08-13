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    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, छह यात्री घायल

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:56 PM (IST)

    कानपुर के बिल्हौर में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जयपुर से गोरखपुर जा रही एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में छह यात्री घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक ...और पढ़ें

    क्रेन की मदद से बस को हटाया गया। जागरण

    क्रेन की मदद से बस को हटाया गया। जागरण

    HighLights

    1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी।

    2. जयपुर-गोरखपुर रूट की बस में छह यात्री घायल।

    3. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली।

    संवाद सहयोगी, बिल्हौर (कानपुर)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह लगभग 3:30 बजे किलोमीटर संख्या 216.900 पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बस जयपुर से गोरखपुर जा रही थी। हादसे में बस सवार छह यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचे यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भेजा।

    जयपुर से 43 सवारियां लेकर गोरखपुर जा रही गोला बस सर्विस की स्लीपर बस गुरुवार सुबह आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस में पर रेस्ट एरिया के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई।

    मौके पर पहुंचे यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल अंबेडकर नगर के अवधंसपुर, पालेपुर निवासी सुमित्रा देवी पत्नी रामधनी उनके बेटे राजन, सिद्धार्थनगर के चिल्लाया जिले के बेलवा निवासीअजय सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह उनकी चार वर्षीय बेटी श्री सिंह, आंध्र प्रदेश के फल्लाड जिले के काटनकुड़ी निवासी साईं दुर्गा पुत्री श्रीनिवासन और अनिल पुत्र श्री सिंबाया को सीएचसी भेजा। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने सभी घायलों को छुट्टी दे दी। वहीं अनिल को कानपुर रेफर कर दिया।

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    थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। बस चालक आगरा के बल्केश्वर निवासी विजय सिंह ने स्टेयरिंग फेल होने से हादसा होने की बात कही। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ था। बस को क्रेन की सहायता से सीधा कराकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा करा दिया गया है। सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज पर कार्रवाई की जाएगी।

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