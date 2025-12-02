79.18 करोड़ रुपये की कर चोरी मामले में अधिवक्ता को नहीं मिली जमानत, 20 फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज 21 विनय सिंह की कोर्ट ने 20 फर्जी कंपनियां बनाकर 79.18 करोड़ रुपये की कर चोरी में अधिवक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। निदेशक जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआइ) कानपुर की रीजनल यूनिट की टीम ने सोनीपत हरियाणा निवासी अधिवक्ता अमन जिंदल को गिरफ्तार किय था। वह इस समय जेल में है। विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया कि अमन जिंदल की तरफ से कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि उसे विधिक व्यवसाय करते दो ही वर्ष हुए हैं।

सुनियोजित साजिश के तहत उसे झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है केवल सह अभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। अभियोजन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने 20 फर्जी कंपनियां बनाई। उन्हें फर्जी इनवाइस और फर्जी ई वे बिल बनाए।