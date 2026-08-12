कानपुर बना देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण हब, अडानी डिफेंस करेगी ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश

डिजिटल टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल रही है। राज्य अब कृषि और पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ देश के रक्षा विनिर्माण (Defense Manufacturing) के क्षेत्र में भी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। 'उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (UPDIC) के अंतर्गत कानपुर को देश का प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ छोटे हथियारों से लेकर आर्टिलरी सिस्टम और गोला-बारूद का बड़े पैमाने पर स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है।

इसी क्रम में 'अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' (Adani Defence & Aerospace) ने कानपुर में अपने परिचालन और विनिर्माण दायरे का भारी विस्तार करने की घोषणा की है। कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि कानपुर के हाथीपुर में 250 एकड़ भूमि पर नई यूनिट का विस्तार प्रस्तावित है, जिससे देश की आयात पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत होगा।