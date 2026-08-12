कानपुर बना देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण हब, अडानी डिफेंस करेगी ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश
अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस कानपुर में ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश कर अपने परिचालन का विस्तार करेगी, जिससे यह शहर देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद ...और पढ़ें
HighLights
अडानी डिफेंस कानपुर में ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी।
कानपुर बनेगा देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण और उत्पादन केंद्र।
हजारों नए रोजगार सृजित होंगे, गोला-बारूद उत्पादन बढ़ेगा।
डिजिटल टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल रही है। राज्य अब कृषि और पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ देश के रक्षा विनिर्माण (Defense Manufacturing) के क्षेत्र में भी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। 'उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (UPDIC) के अंतर्गत कानपुर को देश का प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ छोटे हथियारों से लेकर आर्टिलरी सिस्टम और गोला-बारूद का बड़े पैमाने पर स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है।
इसी क्रम में 'अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' (Adani Defence & Aerospace) ने कानपुर में अपने परिचालन और विनिर्माण दायरे का भारी विस्तार करने की घोषणा की है। कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि कानपुर के हाथीपुर में 250 एकड़ भूमि पर नई यूनिट का विस्तार प्रस्तावित है, जिससे देश की आयात पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत होगा।
₹6,000 करोड़ का नया निवेश और हजारों रोजगार के अवसर
सालाना 30 करोड़ गोलियां और 80 लाख ग्रेनेड का उत्पादन लक्ष्य
- स्मॉल एवं लार्ज कैलिबर एम्युनिशन: कानपुर यूनिट में वर्तमान में हर साल 15 करोड़ विभिन्न स्तर की गोलियों का उत्पादन हो रहा है, जिसे इसी वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 30 करोड़ राउंड्स करने की तैयारी है।
- मीडियम कैलिबर एवं ग्रेनेड क्षमता: ऑटोकैनन में प्रयुक्त होने वाले मीडियम-कैलिबर एम्युनिशन का उत्पादन 2027 तक शुरू होगा। वहीं, 2027 तक 40 लाख और 2029 तक कुल 80 लाख यूनिट सालाना ग्रेनेड निर्माण की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है।