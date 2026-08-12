Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    कानपुर बना देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण हब, अडानी डिफेंस करेगी ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश

    By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:26 PM (GMT+05:30)

    अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस कानपुर में ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश कर अपने परिचालन का विस्तार करेगी, जिससे यह शहर देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. अडानी डिफेंस कानपुर में ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी।

    2. कानपुर बनेगा देश का प्रमुख रक्षा विनिर्माण और उत्पादन केंद्र।

    3. हजारों नए रोजगार सृजित होंगे, गोला-बारूद उत्पादन बढ़ेगा।

    डिजिटल टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल रही है। राज्य अब कृषि और पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ देश के रक्षा विनिर्माण (Defense Manufacturing) के क्षेत्र में भी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। 'उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (UPDIC) के अंतर्गत कानपुर को देश का प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ छोटे हथियारों से लेकर आर्टिलरी सिस्टम और गोला-बारूद का बड़े पैमाने पर स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है।

    इसी क्रम में 'अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' (Adani Defence & Aerospace) ने कानपुर में अपने परिचालन और विनिर्माण दायरे का भारी विस्तार करने की घोषणा की है। कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि कानपुर के हाथीपुर में 250 एकड़ भूमि पर नई यूनिट का विस्तार प्रस्तावित है, जिससे देश की आयात पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत होगा।

    ₹6,000 करोड़ का नया निवेश और हजारों रोजगार के अवसर

    अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने कानपुर में पहले ही करीब ₹4,000 करोड़ का निवेश किया है। आगामी चरणों में ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा, जिसमें से ₹2,000 करोड़ प्रस्तावित 250 एकड़ विस्तार परियोजना में लगाए जाएंगे। वर्तमान में इस सेंटर में 2,000 से अधिक कुशल व अकुशल कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस विस्तार के साथ न केवल विनिर्माण क्षेत्र में, बल्कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी सहायक गतिविधियों में भी हजारों नए रोजगार पैदा होंगे।

    सालाना 30 करोड़ गोलियां और 80 लाख ग्रेनेड का उत्पादन लक्ष्य

    1. स्मॉल एवं लार्ज कैलिबर एम्युनिशन: कानपुर यूनिट में वर्तमान में हर साल 15 करोड़ विभिन्न स्तर की गोलियों का उत्पादन हो रहा है, जिसे इसी वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 30 करोड़ राउंड्स करने की तैयारी है।
    2. मीडियम कैलिबर एवं ग्रेनेड क्षमता: ऑटोकैनन में प्रयुक्त होने वाले मीडियम-कैलिबर एम्युनिशन का उत्पादन 2027 तक शुरू होगा। वहीं, 2027 तक 40 लाख और 2029 तक कुल 80 लाख यूनिट सालाना ग्रेनेड निर्माण की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है।

    'ऑपरेशन सिंदूर' से मिली सीख, नाटो मानकों और AI से गुणवत्ता सुनिश्चित

    कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय मित्र देशों के युद्ध में उलझे होने के कारण गोला-बारूद की आपूर्ति में देरी की आशंका बनी थी। इस अनुभव ने भारत को अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को 'मेक इन इंडिया' के तहत विकसित करने की आवश्यकता सिखाई। गोलियों और एम्युनिशन केस के शत-प्रतिशत सटीक निरीक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित केस-लाइन इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। निर्मित गोला-बारूद नाटो (NATO) मानकों के अनुरूप है, जिसके कारण भारत के मित्र देशों से भी इसकी मांग आ रही है। कानपुर फैसिलिटी में विकसित 'अभय राइफल' (जो 5.56mm और 9mm दोनों गोलियां दाग सकती है) और 'प्रहार लाइट मशीन गन' (Prahar LMG) को भारतीय सेना से बड़ा ऑर्डर मिला है।