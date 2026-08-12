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    अडानी डिफेंस कानपुर में 250 एकड़ में करेगा 2,000 करोड़ निवेश, गोला-बारूद उत्पादन क्षमता में दोगुनी वृद्धि का लक्ष्य

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:14 PM (IST)

    अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में 2,000 करोड़ रुपये का नया निवेश कर रहा है, जिससे 250 एकड़ में नई सुविधा विकसित होगी। कंपनी का लक्ष ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. कानपुर में 250 एकड़ में 2,000 करोड़ का नया निवेश

    2. गोला-बारूद उत्पादन 15 करोड़ से 30 करोड़ राउंड करने का लक्ष्य

    3. कानपुर को प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करेगा

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता के विस्तार की तैयारी कर रखी है। हाथीपुर क्षेत्र में करीब 250 एकड़ में नई सुविधा का विकास 2,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित है। कंपनी पहले ही कानपुर में करीब 4,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है और आने वाले वर्षों में करीब 4,000 करोड़ और निवेश की योजना है।

    कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी के अनुसार कानपुर स्थित एम्युनिशन यूनिट में फिलहाल सालाना करीब 15 करोड़ राउंड विभिन्न प्रकार के गोली का उत्पादन हो रहा है।

    सीईओ ने बताया कि इसे वर्ष के अंत तक बढ़ाकर करीब 30 करोड़ राउंड करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2027 तक सालाना 40 लाख यूनिट ग्रेनेड उत्पादन क्षमता विकसित करने की योजना है।

    250 एकड़ में होगा 2,000 करोड़ निवेश

    सीईओ ने बताया कि स्थानीय यूनिट में छोटे हथियारों के स्माल-कैलिबर एम्युनिशन से लेकर टैंक और आर्टिलरी के लिए लार्ज-कैलिबर एम्युनिशन तैयार किया जा रहा है। मीडियम-कैलिबर एम्युनिशन का उत्पादन भी 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है।

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    विस्तार से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

    कंपनी के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वर्तमान में करीब 2,000 कर्मचारी यहां कार्यरत हैं। एआई आधारित निरीक्षण तकनीक और नाटो मानकों के अनुरूप उत्पादन के जरिए कानपुर को देश के प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

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