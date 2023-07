UP News: बीजेपी नेता निर्मल तिवारी पर कार्रवाई, लगा तगड़ा जुर्माना; जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

UP News भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्मल तिवारी की पत्नी उमा तिवारी ने खेत खरीदने में कम स्टांप लगाए। इस मामले में जिलाधिकारी ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी न्यायालय ने जुर्माने के साथ 17.75 लाख की स्टांप की कमी पूरा करने का आदेश दिया है। वहीं निर्मल ने सफाई देते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कही है।

Uttar Pradesh: भाजपा नेता निर्मल तिवारी पर DM की कार्रवाई, लगा 17 लाख का जुर्माना जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

HighLights भाजपा नेता पर जिलाधिकारी कोर्ट की कार्रवाई जमीन विवाद पर लगा जुर्माना जमीन खरीदने में लगे कम स्टांप

कानपुर, जागरण संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्मल तिवारी की पत्नी उमा तिवारी ने खेत खरीदने में कम स्टांप लगाए। इस मामले में जिलाधिकारी ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी न्यायालय ने जुर्माने के साथ 17.75 लाख की स्टांप की कमी पूरा करने का आदेश दिया है। वहीं, भाजपा नेता का कहना है कि आठ साल पहले प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही स्टांप लगाए गए हैं। कोई गड़बड़ी नहीं की गई। जमीन के 50 प्रतिशत हिस्से की उनकी पत्नी मालिक हैं। इसलिए यदि कोई कमी है भी तो केवल 8.50 लाख रुपये की है। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त के साथ जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय तक निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे। कल्याणपुर आवास विकास निवासी भाजपा नेता निर्मल ने अपनी पत्नी उमा के नाम से नसेनिया गांव में 2014 में जमीन खरीदी थी। वर्तमान में जमीन की जांच के बाद आरोप है कि कृषि भूमि दिखा स्टांप ड्यूटी अदा की गई, जबकि वहां प्लाटिंग हो रही है। जांच के बाद उन्होंने नोटिस भी नहीं लिया। जिलाधिकारी न्यायालय ने सुनवाई कर 31 दिसंबर, 2014 से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज समेत कम दिया स्टांप शुल्क चुकाने का आदेश दिया है।

