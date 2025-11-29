जागरण संवाददाता,कानपुर। आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य न किए जाने को लेकर शासन के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने भी ईआरओ और एईआरको के साथ बीएलओ को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों और बीएलओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, जन्मतिथि प्रमाणित करने का नहीं।

