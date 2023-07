Kanpur News: छेड़खानी का आरोप लगने पर 70 वर्षीय बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान, युवती ने सरेआम की थी मारपीट

गोविंद नगर के संजय नगर में छेड़खानी का आरोप लगाकर एक युवती ने 70 वर्षीय श्रीकांत पांडेय से मारपीट की। घटना से आहत होकर उन्होंने झांसी रेलवे लाइन पर गर्दन रखकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मूलरूप से कानपुर देहात के रतनियापुर निवासी श्रीकांत पांडेय पत्नी रमा पांडेय के साथ संजय नगर कच्ची बस्ती में रहते थे।

छेड़खानी के आरोप से आहत वृद्ध ने पटरी पर गर्दन रखकर दी जान

