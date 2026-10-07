कानपुर के नयागंज बाजार में त्योहारी रंग, मेवों की मिठास और मसालों की तीखी गंध से 150 साल पुरानी मंडी गुलजार

जागरण संवाददाता, कानपुर। दशहरा, करवाचौथ और दीपावली की दस्तक के साथ ही 150 साल पुराने नयागंज बाजार की हवा में मिर्च-मसाले की तीखी गंध के साथ मेवों की मिठास भी घुलने लगी है। सूरज की गुनगुनी धूप के साथ ही मेवों और मसालों के सौदे भी जोर पकड़ने लगे हैं।

त्योहारी खरीद के लिए आस-पास के 200 किमी दूर की बाजारों से चलकर आने वाले कारोबारियों की भीड़ अब देर शाम तक बाजार में बनी रहती है। बाजार में इस साल चीन से आने वाले बादाम, अखरोट और किशमिश की भी मांग है जो गिफ्ट पैक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को रास आ रहे हैं।

घंटाघर से सराफा बाजार तक फैले नयागंज में दुकानों के बाहर मेवों और मसालों की बोरियां खुली हैं तो गलियों में ई-रिक्शों और हाथठेलों पर माल लदकर लगातार आगे बढ़ रहा है। पल्लेदारों की आवाज, खरीदारों का मोलभाव और वाहनों के हार्न से पूरा बाजार त्योहारी कारोबार की कहानी बयां कर रहा है। अलग-अलग किस्म के मेवों में पिछले दिनों में करीब 100 से 250 प्रतिकिलो तक की बढ़ोतरी ने से सस्ते माल की तलाश में भटकने वाले कारोबारी चीन से आने वाले मेवों को तरजीह दे रहे हैं।

गिफ्ट पैक में चीन के मेवों की बढ़ी हिस्सेदारी त्योहारों पर रिश्तेदारों, कारोबारी संस्थानों और कंपनियों को देने के लिए तैयार किए जाने वाले गिफ्ट पैक में सस्ते मेवों की मांग तेजी से बढ़ी है। कारोबारी बताते हैं कि चाइनीज अखरोट, बादाम और किशमिश बाजार में पहले से बिकने वाले मेवों के मुकाबले सस्ते हैं।