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दिल्ली में 8 सितंबर को सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, UP Team में कानपुर के 13 खिलाड़ी

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 04:04 PM (IST)

कानपुर के 13 खिलाड़ियों ने दिल्ली में होने वाली नेशनल पावरलिफ्टिंग, बेंच प्रेस व डेडलिफ्ट चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें

नेशनल चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम में जगह बनाने वाले खिलाड़ी।

नेशनल चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम में जगह बनाने वाले खिलाड़ी।

HighLights

  1. उप्र की टीम में 44 पुरुष व सात महिला वर्ग की खिलाड़ी, आठ से दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप 

  2. पावरलिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्टिंग स्पर्धा में पदक के लिए दम दिखाएंगे उप्र के खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आठ से 11 सितंबर तक दिल्ली में होने वाली नेशनल पावरलिफ्टिंग, बेंच प्रेस व डेडलिफ्ट चैंपियनशिप के लिए उप्र की टीम घोषित की गई। उप्र की टीम में 44 पुरुष व सात महिला वर्ग के खिलाड़ी प्रदेश भर से जगह बनाने में सफल हुए। इसमें कानपुर के 13 खिलाड़ियों ने भी बाजुओं का दम दिखाते हुए टीम का टिकट हासिल किया।

उप्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव राहुल शुक्ला ने बताया कि उप्र की टीम में शहर से पुरुष वर्ग में आनंद कुमार, विजय जायसवाल, मनीष, सुधांशु आर्य, अश्वनी कुमार त्रिपाठी, विराट बाजपेई, प्रखर सिंह बघेल, नीरज कुमार, मनीष मिश्रा और अविरल चतुर्वेदी तथा महिला वर्ग में उर्वशी चंद्रा, सुप्रिया सिंह और प्राची सिंह ठाकुर यूपी टीम का हिस्सा बने हैं।

टीम में लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, चंदौली, शाहजहांपुर, एटा, बलिया, वाराणसी, सीतापुर समेत प्रदेश भर के खिलाड़ी जगह बनाने में सफल रहे। नेशनल चैंपियनशिप के लिए उप्र टीम का कोच हापुड़ के राजेंद्र कुमार व मैनेजपुर सीतापुर के डज्ञ. अनूप कुमार को बनाया गया है।