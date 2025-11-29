Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: दो जगह वोट बनाने वाले एसआईआर के जरिए मिनटों में पकड़े जाएंगे, क्या है 'ASD' फॉर्मूला?

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    कन्नौज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई बूथों पर बीएलओ को मतदाता नहीं मिल रहे हैं, जबकि कुछ के नाम दो जगह पाए गए हैं। प्रशासन ने तेजी से डिजिटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं और समय से पहले काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। एसडीएम ने अन्य बीएलओ को भी तेजी लाने के लिए प्रेरित किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत जब मतदाता सूची को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हुआ तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया।

    कई बूथों पर बीएलओ को मतदाता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं तो कई मतदाता ऐसे पाए गए, जिनके दो जगह वोट बने हुए हैं। ऐसे में यह मतदाता या तो शहरी क्षेत्र से वोट कटवा रहे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से। बीएलओ को यह प्रपत्र एएसडी करने के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रशासन की ओर से युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। ब्लाक सभागार में बने ईएफ (इनुमरेशन फार्म) सबमिशन सेंटर व नगर पालिका में बने हेल्प डेस्क (मतदाता सहायता केंद्र) पर दिन भर प्रपत्रों को डिजिटाइज करने का कार्य चलता रहा।

    विधानसभा छिबरामऊ में चार लाख 80 हजार 359 मतदाता हैं। जिनके प्रपत्रों को डिजिटाइज किया जा रहा है। इसमें अभी तक 53 प्रतिशत प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं जबकि दस प्रतिशत प्रपत्र एएसडी (अनुपस्थित, विस्थापित, मृतक या डबल) की श्रेणी में आ रहे हैं।

    इससे पहले शुक्रवार की देर शाम डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ईएफ सेंटर पर पहुंचे और कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कार्य की गति धीमी होने पर उन्होंने एईआरओ (सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को फटकार भी लगाई और गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

    एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने रविवार तक सभी बीएलओ को प्रपत्रों को एकत्रित करने का कार्य पूरा करने और फिर उनको डिजिटाइज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हांेने बताया कि अभी तक 63 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

    12 बूथों पर तीस प्रतिशत से कम है कार्य

    विधानसभा छिबरामऊ में 12 बूथों पर कार्य तीस प्रतिशत से भी कम है। इसमें अधिकांश बूथ शहरी क्षेत्र के हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कई बूथों पर कार्य सौ प्रतिशत तक पूरा हो गया है। जिन बूथों पर मतदाता नहीं मिल रहे हैं, वहां पर प्रपत्रों को डिजिटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    समय से पहले कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ को किया सम्मानित

    संवाद सूत्र, जागरण, गुरसहायगंजः जिस प्रकार सम्मान प्राप्त करने वाले बीएलओ ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ रात दिन कार्य कर समय से पहले कार्य को पूर्ण लिया है।

    उसी प्रकार अन्य बीएलओ भी इनसे प्रेरणा लेकर कार्य में तेजी लाए और समय से पहले कार्य को पूर्ण कर सम्मान प्राप्त करें। हमेशा ही बीएलओ ने कड़ी मेहनत कर स्वयं को साबित किया है। यह बात एसडीएम ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी ने कही।

    ग्राम तेराजाकेट स्थित ब्लाक तालग्राम में स्थापित ईएफ सबमिशन सेंटर में शनिवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में लगे बीएलओ को समय से पहले व बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

    जिसमें समय से पहले कार्य करने वाले भाग संख्या 305 के बीएलओ संदीप कुमार (सहायक अध्यापक) व भाग संख्या 542 के बीएलओ जितेंद्र कुमार (शिक्षामित्र) को एसडीएम छिबरामऊ ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसीलदार अवनीश कुमार, बीडीओ तालग्राम उमाशंकर शाहू व बीईओ तालग्राम रमेश चन्द्र चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीडीपीओ अमित कुमार मिश्रा, एडीओ रवि प्रताप सिंह, प्रवेश राजपूत, एआरपी ऋषि अग्निहोत्री, अबरार मोहम्मद, दीपक कुमार, मोहित कुमार आदि रहे।