Draft Voter List 2026: कन्नौज की तीनों विधानसभा में 87,824 मतदाताओं के नाम कटेंगे, जारी हुई SIR ड्राफ्ट लिस्ट

जागरण संवाददाता,कन्नौज।UP SIR 2026 Voter List: वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने के कारण कुल 87,824 (8.76 प्रतिशत) मतदाताओं को नो मैपिंग श्रेणी में रखते हुए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 27 फरवरी तक सुनवाई की जाएगी। सुनवाई एवं निस्तारण के लिए 110 अतिरिक्त एईआरओ की तैनाती की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (एसआइआर) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों को आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध कराते हुए कहा कि आलेख्य मतदाता सूची में उन मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं, जिन्होंने अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराया। जिन प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा डिजिटाइज कर दिया गया है।

जानें कहां कितन मतदाता छिबरामऊ विधानसभा आलेख्य प्रकाशन में 3,57,762 मतदाता व 1270 सर्विस मतदाता

तिर्वा में 3,08,100 मतदाता व 944 सर्विस मतदाता

कन्नौज में आलेख्य प्रकाशन में 3,45,263 मतदाता व 520 सर्विस मतदाता

सहित जनपद में कुल 10,13,859 मतदाता आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित हैं।

ये रहे मौजूद इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार, भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, सपा के अधिकृत प्रतिनिधि शकील अहमद, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मो. शाकिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष इरशाद अहमद, अपना दल के जिलाध्यक्ष दिनेश कटियार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव राम गोपाल वर्मा सहित संबंधित जन उपस्थित रहे।

12,89,220 थी मतदाताओं की संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआइआर) के आरंभ 27 अक्टूबर 2025 में मतदाताओं की संख्या 12,89,220 थी। चार नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा सर्वे के दौरान संगठित गणना प्रपत्र कारण सहित का विवरण है। इसमें तीनों विधानसभा में 38044 मृतक, 97886 अनुपस्थित, 118449 स्थानांतरित, 19910 डुप्लीकेट एवं 3806 अन्य कारणों से असंग्रहित पाए गए। कुल 2,78,095 मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किया गया।

चार जनवरी को हो चुकी बीएलए के साथ बैठक 11 व 12 दिसंबर 2025 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त कुल 4657 बीएलए में भाजपा के 1522, सपा के 1522, कांग्रेस के 621, बसपा के 987 और आम आदमी पार्टी के पांच बीएलए के साथ एएसडी सूची साझा की गई। जो पुनः चार जनवरी 2026 को राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 4657 बीएलए के साथ बैठक आहुत कर एएसडी सूची हिंदी में उपलब्ध कराई गई।

पुनरीक्षण के दौरान आईं 109 शिकायतें एसआइआर मतदाता पुनरीक्षण के दौरान जनसामान्य से डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर पर प्राप्त कुल 109 शिकायतों और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ को सीधे काल से संबंधित 943 अनुरोधों का त्वरित निस्तारण किया गया है। आलेख्य प्रकाशन की तिथि छह जनवरी से छह फरवरी तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित ली जाएंगी।

नए मतदाता भरें प्रारूप छह नए अर्ह मतदाता प्रारूप-6 के साथ घोषणा पत्र पर अपना विवरण भरकर आवेदन कर सकते हैं। नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 एवं नाम संशोधन, निवास परिवर्तन, ईपीआरसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन चिह्नांकन के लिए प्रारूप-8 पर आवेदन कर सकते हैं।