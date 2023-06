Kannauj News कन्‍नौज के तालग्राम में शुक्रवार सुबह सड़क किनारे बिजली पोल के पास दो शवों के म‍िलने से हड़कंप मच गया। खाई में एक क्षत‍िग्रस्‍त बाइक भी म‍िली है। आननफानन पुल‍िस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने छानबीन की तो दोनों र‍िश्‍ते में चाचा भतीजे न‍िकले। पुल‍िस ने दोनों के शवों को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा और स्‍वजनों को घटना की सूचना दी।

Kannauj News: कन्‍नौज के तालग्राम में संदिग्ध हालात में चाचा भतीजे की मौत

तालग्राम (कन्नौज), संवाद सूत्र। राहगीरों ने अंडरपास के निकट संदिग्ध अवस्था में चाचा भतीजे के शव पड़े देखे। क्षतिग्रस्त बाइक खाई में पड़ी थी। पुलिस सड़क दुर्घटना की बात कह रही है। शुक्रवार सुबह तालग्राम छिबरामऊ मार्ग से राहगीर निकल रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे अंडरपास के निकट राहगीरों ने दो लोगों को सड़क किनारे बिजली पोल के पास बेहोश अवस्था में पड़ा देखा। कुछ दूरी पर बाइक खाई में पड़ी हुई थी। दोनों को घायल देख थानाध्यक्ष देवेश कुमार को सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकलवाया। इस बीच दोनों की मौत हो चुकी थी। तलाशी में उनके पास से मोबाइल व बाइक के कागजात मिले। इसके आधार पर दोनों की पहचान कोतवाली तिर्वा के गांव अहेर निवासी नागेंद्र कठेरिया (22) पुत्र चंदर कठेरिया एवं शैलेंद्र कुमार (25) पुत्र रामपाल उर्फ रंपत के रूप में हुई। दोनों चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी स्वजन को दी गई। घटनास्थल पर भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालग्राम परिसर में रखवा दिए। थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में दोनों की मौत होने की संभावना है। स्वजन को जानकारी दे दी गई है। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

