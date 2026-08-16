गुजरात में रिसार्ट के स्विमिंग पूल में जुड़वां भाई डूबे, गेंद खेलते समय हुआ हादसा, कन्नौज में गांव में शोक

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुजरात के बड़ौदा शहर में रिसार्ट के स्विमिंग पूल में गेंद खेलते समय नौ वर्षीय जुड़वां भाई गहरे पानी में चले गए। पिता के सामने देखते-देखते पानी में डूबकर दोनों बच्चों की जान चली गई। पैतृक गांव में हादसे की जानकारी मिलते ही सन्नाटा छा गया।

कोतवाली क्षेत्र की चौकी सराय प्रयाग के गांव इस्माइलपुर निवासी महफूज सिद्दीकी गुजरात के बड़ौदा शहर के तादलिया में ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। कुछ दिनों से वह पत्नी तबस्सुम, बड़े पुत्र 18 वर्षीय मुईज सिद्दीकी, 16 वर्षीय पुत्री मोईना, नौ वर्षीय जुड़वां बेटे मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी के साथ रहने लगे थे।

15 अगस्त का अवकाश होने पर पूरा परिवार शनिवार को सिंध रोड पादरा स्थित एक रिसार्ट में पिकनिक मनाने पहुंचे थे। सभी लोग रविवार की शाम तक के लिए ठहरे थे। दूसरे दिन रविवार सुबह करीब नौ बजे जुड़वां भाई मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी रिसार्ट के स्विमिंग पूल में गेंद खेल रहे थे। वहीं महफूज सिद्दीकी एक मंजिल पर रेलिंग पर खड़े होकर दोनों बेटों को देख रहे थे। इस दौरान खेलते-खेलते दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। यह देखकर महफूज जल्द से भागते हुए मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे।