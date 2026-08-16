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गुजरात में रिसार्ट के स्विमिंग पूल में जुड़वां भाई डूबे, गेंद खेलते समय हुआ हादसा, कन्नौज में गांव में शोक

By Soham Prakash Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:04 PM (IST)

गुजरात के वडोदरा में एक रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में गेंद खेलते समय नौ वर्षीय जुड़वां भाई डूब गए। पिता के सामने हुए इस हादसे से कन्नौज स्थित उनके पैतृक गांव इस्माइलपुर में शोक छा गया है।

मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी की फाइल फोटो। स्वजन

मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी की फाइल फोटो। स्वजन

HighLights

  1. गुजरात के वडोदरा में रिसॉर्ट के पूल में हादसा।

  2. नौ वर्षीय जुड़वां भाई गेंद खेलते हुए डूबे।

  3. कन्नौज स्थित पैतृक गांव में गहरा शोक।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुजरात के बड़ौदा शहर में रिसार्ट के स्विमिंग पूल में गेंद खेलते समय नौ वर्षीय जुड़वां भाई गहरे पानी में चले गए। पिता के सामने देखते-देखते पानी में डूबकर दोनों बच्चों की जान चली गई। पैतृक गांव में हादसे की जानकारी मिलते ही सन्नाटा छा गया।

कोतवाली क्षेत्र की चौकी सराय प्रयाग के गांव इस्माइलपुर निवासी महफूज सिद्दीकी गुजरात के बड़ौदा शहर के तादलिया में ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। कुछ दिनों से वह पत्नी तबस्सुम, बड़े पुत्र 18 वर्षीय मुईज सिद्दीकी, 16 वर्षीय पुत्री मोईना, नौ वर्षीय जुड़वां बेटे मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी के साथ रहने लगे थे।

15 अगस्त का अवकाश होने पर पूरा परिवार शनिवार को सिंध रोड पादरा स्थित एक रिसार्ट में पिकनिक मनाने पहुंचे थे। सभी लोग रविवार की शाम तक के लिए ठहरे थे।

दूसरे दिन रविवार सुबह करीब नौ बजे जुड़वां भाई मोहम्मद और अहमद सिद्दीकी रिसार्ट के स्विमिंग पूल में गेंद खेल रहे थे। वहीं महफूज सिद्दीकी एक मंजिल पर रेलिंग पर खड़े होकर दोनों बेटों को देख रहे थे। इस दौरान खेलते-खेलते दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। यह देखकर महफूज जल्द से भागते हुए मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे।

यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही पैतृक गांव इस्माइलपुर में सन्नाटा छा गया। दिवंगत बच्चों के बाबा शहनूर ने बताया कि बेटे का खुशहाल परिवार था। एक साथ दो बच्चों की मौत से पूरा परिवार आहत है।