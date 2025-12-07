सिर्फ 8 दिन बाकी, जल्दी से करें आवेदन; सोलर पंप वाली योजना में किसानों को मिल रहा बड़ा अनुदान

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर सोलर पंप का लाभ दिया जाना है। इसके लिए 15 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसानों का चयन ई-लाटरी से होगा।

उपकृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के अंतर्गत दो एचसी, तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोलर पंप की आनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल 15 दिसंबर तक खुला रहेगा।