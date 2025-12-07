Language
    सिर्फ 8 दिन बाकी, जल्दी से करें आवेदन; सोलर पंप वाली योजना में किसानों को मिल रहा बड़ा अनुदान

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    कन्नौज में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदानित दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर सोलर पंप का लाभ दिया जाना है। इसके लिए 15 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसानों का चयन ई-लाटरी से होगा।

    उपकृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के अंतर्गत दो एचसी, तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोलर पंप की आनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल 15 दिसंबर तक खुला रहेगा।

    किसानों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। बुकिंग करते समय पांच हजार टोकन मनी आनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।

    सोलर का प्रकार कुल मूल्य अनुदान अवशेष अंश
    2 एचपीएसी सरफेस पंप 164322 98593 60729
    2 एचपीडीसी सबमर्सिबल 167025 100215 61810
    2 एचपीएसी सबमर्सिबल 166578 99947 61631
    3 एचपीडीसी सबमर्सिबल 222701 133621 84080
    3 एचपीएसी सबमर्सिबल 220523 132314 83209
    5 एचपीएसी सबमर्सिबल 313397 188038 120359
    7.5 एचपीएसी सबमर्सिबल 424972 254983 164989
    10 एचपीएसी सबमर्सिबल 533610 254983 273627

     