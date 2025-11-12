दोस्त की बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौटते युवक की सड़क हादसे में मौत, ग्रीनफील्ड हाईवे पर देर रात हादसा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मित्र की बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे युवक की बाइक में देर रात गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर गांव घिलोई के निकट अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथी मित्र घायल हो गया। उसको नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया गया।



कोतवाली गुरसहायगंज के समधन निवासी 22 वर्षीय धीरज पाल पुत्र मुकेश चंद्र व कोतवाली गुरसहायगंज के समधन निवासी 24 वर्षीय विपिन सक्सेना पुत्र अवधेश गहरे मित्र थे। धीरज की बहन कल्पना की शादी गुगरापुरा के ग्राम कन्धरापुर निवासी गुड्डू पाल पुत्र लाखनपाल के साथ तय हुई है। 29 नवंबर को बरात आनी है।

धीरज व विपिन अहमदाबाद में काम करते थे। दोनों एक ही रूम में रहते थे। चार नवंबर को धीरज बहन कल्पना की शादी के लिए विपिन के साथ घर आया था। शादी की तैयारियां चल रही थीं। मंगलवार सुबह धीरज व विपिन बहन की शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकले ले।

देर रात फर्रुखाबाद से जिला मैनपुरी के बेवर होते हुए वापस समधन की तरफ आ रहे थे। बाइक को विपिन चला रहे थे। गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर गांव घिलोई के सामने पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों गिरकर गंभीर घायल हो गए।