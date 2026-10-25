PM किसान सम्मान निधि: 30 अक्टूबर को कन्नौज के 2.30 लाख किसानों के खाते में आएगी 24वीं किस्त

जागरण संवाददाता, कन्नौज। जिले के 2.30 लाख किसानों को 30 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से डीबीटी के माध्यम से दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे।

उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि जिले में ढाई लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। सभी का ई-केवाईसी, भूलेख अंकन और आधार सीडिंग का सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

इस दिन करीब 48 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में आएगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी लंबित है, वे जनसेवा केंद्र पर जाकर पूरी करा लें। कार्यक्रम के लिए कृषि भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा और पीएम के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा।