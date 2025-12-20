PM Awas Yojana: घर-घर जाएगी जांच टीम, ये गलती की तो पक्के मकान वालों का भी कट सकता है नाम

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस-2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का भौतिक सत्यापन शुरू होने जा रहा है।

जिला प्रशासन की विशेष टीमें प्रत्येक पंचायत में घर-घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करेंगी। अपलोड सूची में शामिल परिवारों के दस्तावेज, मौजूदा आवास स्थिति, आय और अन्य मानकों की जांच होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्लस एप 2024 से सर्वे में 54,704 काे शामिल गया था। शासन के निर्देश पर अब इनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ताकि अपात्र लोगों को चिह्नित कर हटाया जा सके। विभाग का कहना है कि सत्यापन पूरी पारदर्शिता एवं विभागीय गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा।