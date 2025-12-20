PM Awas Yojana: घर-घर जाएगी जांच टीम, ये गलती की तो पक्के मकान वालों का भी कट सकता है नाम
कन्नौज में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस-2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का भौतिक सत्यापन शुरू हो रहा है। जिला प्रशासन
जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस-2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का भौतिक सत्यापन शुरू होने जा रहा है।
जिला प्रशासन की विशेष टीमें प्रत्येक पंचायत में घर-घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करेंगी। अपलोड सूची में शामिल परिवारों के दस्तावेज, मौजूदा आवास स्थिति, आय और अन्य मानकों की जांच होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्लस एप 2024 से सर्वे में 54,704 काे शामिल गया था। शासन के निर्देश पर अब इनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ताकि अपात्र लोगों को चिह्नित कर हटाया जा सके। विभाग का कहना है कि सत्यापन पूरी पारदर्शिता एवं विभागीय गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा।
अपात्र को किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपात्र पाए गए परिवारों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। शासन ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर एक समिति गठित करने को कहा है। इसके बाद ब्लाक स्तरीय टीम गठित की जाएगी। ब्लाक स्तरीय टीम गांव-गांव जाकर सत्यापन करेगी। परियाेजना निदेशक डीआरडीए राम औतार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस-2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का भौतिक सत्यापन सभी पंचायतों में विभागीय गाइडलाइन के अनुसार पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा।
