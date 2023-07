मंगलवार रात गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 124.97 के पार हो गया। चेतावनी बिंदु पार होते ही अति बाढ़ प्रभावित गांव कासिमपुर और बक्सीपुर्वा के किनारे गंगा का पानी हिलोरे मारते हुए आगे बढ़ने लगा। इससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह नाविकों और गोताखोरों के साथ दोनों गांव पहुंच और ग्रामीणों को बनाए गए शरणालय स्थलों पर रवाना किया।

महादेवी गंगा घाट पुल पर बढ़ा का गंगा का जलस्तर। जागरण

कन्नौज, जागरण संवाददाता। नरौरा बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। महादेवी घाट पर चेतावनी बिंदु पार होते हुए प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया। रात को अफसर बाढ़ प्रभावित गांव पहुंच गए। बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद शुरू कर दी। मंगलवार रात गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 124.97 के पार हो गया। चेतावनी बिंदु पार होते ही अति बाढ़ प्रभावित गांव कासिमपुर और बक्सीपुर्वा के किनारे गंगा का पानी हिलोरे मारते हुए आगे बढ़ने लगा। इससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह नाविकों और गोताखोरों के साथ दोनों गांव पहुंच और ग्रामीणों को बनाए गए शरणालय स्थलों पर रवाना किया। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान 125.97 सेंटीमीटर से महज एक मिटर दूर पर है। इससे बाढ़ आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज और बढ़ेगा जलस्तर नरौरा बांध से मंगलवार शाम दो लाख 13 हजार क्यूसेक पानी और छोड़ दिया। महादेवी गंगा घाट पर आज शाम तक छोड़े गए पानी का प्रभाव दिखने लगेगा। इससे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ेगा। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया। लगाया गया राहत शिविर बाढ़ के हालातों को देखते हुए डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल के निर्देश पर हरदोई-कन्नौज मार्ग पर कासिमपुर गांव के सामने राहत शिविर लगा दिया गया है। शिविर में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा और बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया है। ग्रामीणों ने राहत शिविर में बच्चों और महिलाओं को भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं।

