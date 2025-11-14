कन्नौज में पत्नी को मायके छोड़ने आया था फूफा, 15 साल की भतीजी भगा ले गया

संवाद सूत्र, जागरण, गुरसहायगंज (कन्नौज)। कन्नौज से रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। आरोपित फूफा अपनी पत्नी को मायके छोड़ने आया। उसे छोड़ने के बाद भतीजी को लेकर फरार हो गया। पीड़ित पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

कोतवाली क्षेत्र की चौकी नौरंगपुर के एक ग्राम निवासी युवक ने बताया कि 28 अक्टूबर की दोपहर करीब 12 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री को शादी करने के उद्देश्य से उसका सगा बहनोई भगा ले गया है। उसके साथ फर्रुखाबाद के थाना फतेहगढ़ के एक ग्राम के तीन लोग, फर्रुखाबाद के थाना फतेहगढ़ के एक ग्राम निवासी बहनोई का फूफा के सहयोग से निजी वाहन में ले गए। उस समय उसका पूरा परिवार खेत में धान की फसल का काम कर रहा था।

जानकारी करने पर स्वजन ने पुत्री को काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं लग सका। किशोरी का मोबाइल नंबर भी बंद है। बहनोई उसकी बहन को मायके ही छोड़ गया। मामले में पूछताछ करने पर बहनोई का फूफा अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोतवाली पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।