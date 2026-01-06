अब नहीं करना पड़ेगा कीटनाशक का छिड़काव, फसलों को कीटों से बचाएगा सोलर लाइट ट्रैप; 75 फीसदी तक मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, कन्नौज। फसल को कीटों से बचाने के लिए किसानों को कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कृषि विभाग ने सोलर लाइट ट्रैप की व्यवस्था की है। जिले में किसानों को खेतों में लगाने के लिए 800 लाइटें मिली हैं और ये किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दी जाएंगी। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा।

जिले में इस समय गेहूं व सब्जियों की बोवाई की जा रही है। फसलों में कीट आने पर उनसे बचाव के लिए किसान कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जो मनुष्य की सेहत पर असर डालते हैं। फसल को कीटों से बचाने के लिए जिस रासायनिक दवा का छिड़काव किया जाता है, वह फसलों के पोषक तत्व को खत्म करती है और मित्र कीटों को भी नष्ट कर देती है।

अब खेतों में सौर ऊर्जा से संचालित लाइट से हानिकारक कीटों को नष्ट किया जाएगा। कृषि विभाग ने सौर ऊर्जा आधारित लाइटों की व्यवस्था की है ताकि किसानों को कीटनाशक का अधिक छिड़काव खेतों में न करना पड़े। जिला कृषि अधिकारी संत लाल गुप्ता ने बताया कि जिले में 800 सोलर लाइटें आई हैं। यह पंजीकरण कराने वाले किसानों को वितरित की जाएंगी। इस पर 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। खेतों के बीच में इस सोलर लाइट को लगाया जाएगा।