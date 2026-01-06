Language
    अब नहीं करना पड़ेगा कीटनाशक का छिड़काव, फसलों को कीटों से बचाएगा सोलर लाइट ट्रैप; 75 फीसदी तक मिलेगा अनुदान

    By Rahul Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:33 AM (IST)

    कन्नौज में किसानों को अब फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। कृषि विभाग ने 800 सोलर लाइट ट्रैप की व्यवस्था की है, जो ...और पढ़ें

    सोलर लाइट दिखाते जिला कृषि अधिकारी संत लाल गुप्ता।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। फसल को कीटों से बचाने के लिए किसानों को कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कृषि विभाग ने सोलर लाइट ट्रैप की व्यवस्था की है। जिले में किसानों को खेतों में लगाने के लिए 800 लाइटें मिली हैं और ये किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दी जाएंगी। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा।

    जिले में इस समय गेहूं व सब्जियों की बोवाई की जा रही है। फसलों में कीट आने पर उनसे बचाव के लिए किसान कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जो मनुष्य की सेहत पर असर डालते हैं। फसल को कीटों से बचाने के लिए जिस रासायनिक दवा का छिड़काव किया जाता है, वह फसलों के पोषक तत्व को खत्म करती है और मित्र कीटों को भी नष्ट कर देती है।

    अब खेतों में सौर ऊर्जा से संचालित लाइट से हानिकारक कीटों को नष्ट किया जाएगा। कृषि विभाग ने सौर ऊर्जा आधारित लाइटों की व्यवस्था की है ताकि किसानों को कीटनाशक का अधिक छिड़काव खेतों में न करना पड़े।

    जिला कृषि अधिकारी संत लाल गुप्ता ने बताया कि जिले में 800 सोलर लाइटें आई हैं। यह पंजीकरण कराने वाले किसानों को वितरित की जाएंगी। इस पर 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। खेतों के बीच में इस सोलर लाइट को लगाया जाएगा।

    रात में यह सोलर लाइट जलेगी तो लाइट के पास कीट आएंगे। लाइट के नीचे की तरफ काफी बड़ा बॉक्स की तरह एक ट्रैप लगा रहेगा। इस ट्रैप में पानी भरने के बाद थोड़ा डीजल डालना होगा। लाइट के पास आने वाले कीट उस ट्रैप में गिरकर मर जाएंगे।

