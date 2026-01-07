Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'अब जश्न होगा, पूरा होटल बुक कर लूंगा', GF को न्‍यू ईयर की पार्टी देने के लिए लुटेरे बने तीन दोस्‍त; पहुंचे जेल

    By Amit Kuswaha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:32 PM (IST)

    नववर्ष पर प्रेमिकाओं को पार्टी देने के लिए तीन दोस्तों ने आलू व्यापारी से लूट की थी। रुपये खत्म होने पर उन्होंने डकैती की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने ग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। नववर्ष पर अपनी-अपनी प्रेमिका को पार्टी देने के लिए तीन दोस्तों ने आलू व्यापारी से लूट की थी। रुपये खर्च होने पर दो अन्य दोस्तों को गिरोह में शामिल कर तीन लोगों ने डकैती की योजना बनाई थी। पुलिस ने इससे पहले घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर तीन युवकों ने बताया कि नववर्ष का जश्न मनाने के लिए रुपये नहीं थे। प्रेमिकाएं नाराज न हो, इसलिए उन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया था।

    सदर कोतवाली के ददौरा खुर्द निवासी अजय कुमार ठठिया की विशिष्ट आलू मंडी में आलू खरीद कर बिक्री करते हैं। 30 दिसंबर की रात करीब 10 बजे वह आलू मंडी से बाइक लेकर घर लौट रहे थे। इस दौरान बेहटा गांव के पास तीन युवकों ने तमंचा लगाकर उनके पास से 60 हजार रुपये और एक मोबाइल लूट लिया था।

    छह जनवरी की रात 11 बजे एसओजी प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा और सर्विलांस टीम प्रभारी निरीक्षक त्रदीप सिंह ने हरौली गांव के पास से सदर कोतवाली के नसरापुर निवासी कमल, जलालपुर सरवन निवासी तालिब खां, अमन खां, गोवर्धनी निवासी आशीष पाल और कानपुर के थाना चौबेपुर के गांव मोहिनी निवादा निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने इनके पास से दो बाइक, तीन मोबाइल, दो तमंचा और 22 हजार रुपये बरामद कर लिए। पुलिस की पूछताछ में गिरोह के सरगना कमल ने बताया कि उसकी तालिब खां और अमन खां से दोस्ती है। तीनों दोस्तों की अलग-अलग प्रेमिका हैं। अक्सर सभी लोग एक साथ होटल में ठहरते थे। नववर्ष के जश्न पर अपनी-अपनी प्रेमिका को पार्टी देने और सैर-सपाटा करने के लिए लूटपाट की थी। वहीं लूट के बाद आशीष पाल और मनीष कुमार को गिरोह में शामिल कर उन्होंने डकैती की योजना बनाई थी।

    एसपी विनोद कुमार ने बताया कि गिरफ्त में आए सभी युवकों की उम्र 18 से 20 साल है। शौक पूरा करने के लिए लूट की थी। बदमाश कमल, मनीष के खिलाफ दो, तालिब और अमन खां के खिलाफ तीन और आशीष पाल के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। सभी को जेल भेज दिया गया।

    लूट कर प्रेमिका को फोन कर कमल बोला पूरा होटल बुक कर लूंगा

    आलू व्यापारी से 60 हजार की लूट के बाद घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर जाकर कमल ने अपनी प्रेमिका को फोन किया था। इस दौरान उसने प्रेमिका से कहा कि नववर्ष का जश्न होगा। वह और उसके दोस्त प्रेमिका के साथ पार्टी करेंगे। 31 दिसंबर को वह एक पूरा होटल बुक करेगा। इससे सर्विलांस टीम ने जब छानबीन की, तो घटना स्थल के पास कमल के मोबाइल की लोकेशन मिली। इससे पुलिस को सफलता मिली।