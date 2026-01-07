जागरण संवाददाता, कन्नौज। नववर्ष पर अपनी-अपनी प्रेमिका को पार्टी देने के लिए तीन दोस्तों ने आलू व्यापारी से लूट की थी। रुपये खर्च होने पर दो अन्य दोस्तों को गिरोह में शामिल कर तीन लोगों ने डकैती की योजना बनाई थी। पुलिस ने इससे पहले घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर तीन युवकों ने बताया कि नववर्ष का जश्न मनाने के लिए रुपये नहीं थे। प्रेमिकाएं नाराज न हो, इसलिए उन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया था।

सदर कोतवाली के ददौरा खुर्द निवासी अजय कुमार ठठिया की विशिष्ट आलू मंडी में आलू खरीद कर बिक्री करते हैं। 30 दिसंबर की रात करीब 10 बजे वह आलू मंडी से बाइक लेकर घर लौट रहे थे। इस दौरान बेहटा गांव के पास तीन युवकों ने तमंचा लगाकर उनके पास से 60 हजार रुपये और एक मोबाइल लूट लिया था।

छह जनवरी की रात 11 बजे एसओजी प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा और सर्विलांस टीम प्रभारी निरीक्षक त्रदीप सिंह ने हरौली गांव के पास से सदर कोतवाली के नसरापुर निवासी कमल, जलालपुर सरवन निवासी तालिब खां, अमन खां, गोवर्धनी निवासी आशीष पाल और कानपुर के थाना चौबेपुर के गांव मोहिनी निवादा निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने इनके पास से दो बाइक, तीन मोबाइल, दो तमंचा और 22 हजार रुपये बरामद कर लिए। पुलिस की पूछताछ में गिरोह के सरगना कमल ने बताया कि उसकी तालिब खां और अमन खां से दोस्ती है। तीनों दोस्तों की अलग-अलग प्रेमिका हैं। अक्सर सभी लोग एक साथ होटल में ठहरते थे। नववर्ष के जश्न पर अपनी-अपनी प्रेमिका को पार्टी देने और सैर-सपाटा करने के लिए लूटपाट की थी। वहीं लूट के बाद आशीष पाल और मनीष कुमार को गिरोह में शामिल कर उन्होंने डकैती की योजना बनाई थी।

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि गिरफ्त में आए सभी युवकों की उम्र 18 से 20 साल है। शौक पूरा करने के लिए लूट की थी। बदमाश कमल, मनीष के खिलाफ दो, तालिब और अमन खां के खिलाफ तीन और आशीष पाल के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। सभी को जेल भेज दिया गया।