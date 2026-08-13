Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज पुलिस ने पकड़ी ट्रक में लदी 30 लाख की अवैध शराब, तीन तस्कर गिरफ्तार

    By Soham Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:20 PM (IST)

    कन्नौज पुलिस ने हरियाणा से बिहार जा रही 30 लाख रुपये की अवैध शराब और बीयर की खेप पकड़ी है। ...और पढ़ें

    उमर्दा कस्बे में पकड़ी गई शराब की पेटियां रखकर इंदरगढ़ थाने में आरोपितों को हिरासत में लेकर खड़े पुलिस कर्मी

    उमर्दा कस्बे में पकड़ी गई शराब की पेटियां रखकर इंदरगढ़ थाने में आरोपितों को हिरासत में लेकर खड़े पुलिस कर्मी

    HighLights

    1. हरियाणा से बिहार जा रही 30 लाख की शराब पकड़ी गई।

    2. कन्नौज पुलिस ने तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया।

    3. बिहार में दोगुनी कीमत पर बेचने की थी अवैध योजना।

    संवाद सूत्र, कन्नौज। हरियाणा से बिहार ट्रक से जा रही अंग्रेजी शराब और बियर की खेप को पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रक से 30 लाख की शराब-बियर बरामद हुई। पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि बिहार में शराब बंदी है। इससे 60 लाख रुपये शराब-बियर बिक्री का सौदा हुआ था। इससे वह लोग बिहार खेप लेकर निकले थे।

    गुरुवार सुबह करीब आठ बजे उमर्दा कस्बा में बेला रोड पर मुखबिर की सूचना पर एसओजी, सर्विलांस और आबकारी टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस ने ट्रक घेर लिया। पुलिस टीमों को देखकर इटावा की फ्रेंडस कॉलोनी थाना क्षेत्र के आजाद नगर टीला निवासी महताब, सलमान और इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र के कबीरगंज निवासी मोहम्मद इमरान कूदकर भागने लगे।

    इस पर सिपाहियों ने तीनों को दौड़ कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक से 248 पेटी (किंग फिशर बियर), 126 पेटी (रायल स्टेग) और 134 पेटी (इंम्पीरिय ब्लू) बरामद की। पकड़ी गई शराब और बियर की कीमत करीब 30 लाख रुपये है।

    पूछताछ के दौरान मोहम्मद इमरान बताया कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन महंगे दामों में चोरी-छिपे शराब और बियर की बिक्री होती है। इससे तीनों लोगों ने हरियाणा के चंडीगढ़ से शराब-बियर की एक ठेका से खरीद की थी।

    बिहार में एक व्यक्ति ने दोगुनी कीमत 60 लाख में खेप को खरीदने का सौदा किया था। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि एक साथ बड़ी मात्रा में बियर और अंग्रेजी शराब की बिक्री करने और अवैध ढंग से इसकी खरीदारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

    खबरें और भी

    तीन नंबर प्लेट हुई बरामद

    ट्रक की तलाशी लेने पर बिहार व हरियाणा की नंबर प्लेट भी मिली है। फिलहाल में ट्रक में इटावा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। इससे पुलिस ने ट्रक की चेचिंस नंबर से ट्रक का सही पंजीकरण नंबर और मालिक की तलाश शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- कन्नौज में लापता युवक के भाई ने पत्नी व मायके पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, अनहोनी की जताई आशंका