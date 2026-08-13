कन्नौज पुलिस ने पकड़ी ट्रक में लदी 30 लाख की अवैध शराब, तीन तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, कन्नौज। हरियाणा से बिहार ट्रक से जा रही अंग्रेजी शराब और बियर की खेप को पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रक से 30 लाख की शराब-बियर बरामद हुई। पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि बिहार में शराब बंदी है। इससे 60 लाख रुपये शराब-बियर बिक्री का सौदा हुआ था। इससे वह लोग बिहार खेप लेकर निकले थे।



गुरुवार सुबह करीब आठ बजे उमर्दा कस्बा में बेला रोड पर मुखबिर की सूचना पर एसओजी, सर्विलांस और आबकारी टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस ने ट्रक घेर लिया। पुलिस टीमों को देखकर इटावा की फ्रेंडस कॉलोनी थाना क्षेत्र के आजाद नगर टीला निवासी महताब, सलमान और इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र के कबीरगंज निवासी मोहम्मद इमरान कूदकर भागने लगे।

इस पर सिपाहियों ने तीनों को दौड़ कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक से 248 पेटी (किंग फिशर बियर), 126 पेटी (रायल स्टेग) और 134 पेटी (इंम्पीरिय ब्लू) बरामद की। पकड़ी गई शराब और बियर की कीमत करीब 30 लाख रुपये है।

पूछताछ के दौरान मोहम्मद इमरान बताया कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन महंगे दामों में चोरी-छिपे शराब और बियर की बिक्री होती है। इससे तीनों लोगों ने हरियाणा के चंडीगढ़ से शराब-बियर की एक ठेका से खरीद की थी।

बिहार में एक व्यक्ति ने दोगुनी कीमत 60 लाख में खेप को खरीदने का सौदा किया था। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि एक साथ बड़ी मात्रा में बियर और अंग्रेजी शराब की बिक्री करने और अवैध ढंग से इसकी खरीदारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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