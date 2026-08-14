खाने की गुणवत्ता को लेकर नवोदय के छात्रों ने खुद को 14 घंटे तक कमरे में रखा बंद, डीएम पहुंचे तब माने

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुणवत्ताविहीन भोजन और परिसर में गंदगी का आरोप लगाते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी के छात्र-छात्राएं आंदोलित हो गए।

छात्रों ने छात्रावास के कमरों में खुद को अंदर बंद कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। अधिकारियों ने छात्रों को मनाने का खूब प्रयास किया लेकिन वह प्रधानाचार्य, हेड कुक और एक शिक्षक के स्थानांतरण की मांग पर डटे हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय अनाैगी में कक्षा छह से इंटर तक 450 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। गुरुवार सुबह छह बजे हाईस्कूल, कक्षा-11 और इंटरमीडिएट के 95 छात्र-छात्राओं ने नाश्ता और भोजन करने से मना कर दिया। इसके बाद छात्रावास के कमरों को अंदर से खुद को पांच कमरों में बंदकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। चेहरा ढककर आंदोलित छात्र-छात्राओं ने स्कूल में घटिया भोजन, परिसर में गंदगी और खराब आरओ वाटर का आरोप लगाकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

मौके पर पहुंचे एसडीएम वैभव गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सरोज और सीओ शिल्पा वर्मा ने छात्रों को हड़ताल खत्म मांगों की जांच कराने का आश्वासन दिया। छात्र-छात्राओं ने कहा कि कई दिनों से कच्च चावल, सब्जियों-दालों में मसाला नहीं डाला जा रहा है। हैंडपंप के खराब पानी से वह लोग प्यास बुझाते हैं।

अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार प्रधानाचार्य संदेश पांडेय से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे प्रधानाचार्य संदेश पांडेय, शिक्षक पीयूष यादव और हेड कुक विभोर कटियार का स्थानांतरण किया जाएगा। आक्रोशित छात्र नारेबाजी करते हुए डीएम को बुलाने पर अड़ गए।

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मांगों को पूरा न होने पर तक भूख हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी है। प्रधानाचार्य संदेश पांडेय का कहना है कि बच्चों को गुणवत्ता के साथ भोजन दिया जा रहा है। किसी के बहकावे में आकर बच्चों ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। वहीं डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि टीम बनाकर स्कूल में भोजन और अव्यवस्थाओं की जांच कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।