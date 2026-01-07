कन्नौज में 4.10 करोड़ से जल्द बनेगा निचली गंग नहर का कटैया पुल, 175 साल पुराने जर्जर पुल से मिलेगी निजात

संवाद सूत्र, जागरण कन्नौज। निचली गंग नहर के कटैया पुल की स्थिति अब पूरी तरह से जर्जर हो गई। कारण, कटैया पुल ब्रिटिश शासन काल 1851 में बना था। 175 वर्ष पुराना पुल होने से हालत खराब हो चुकी है। इसको लेकर विधायक ने मुख्यमंत्री काे प्रस्ताव दिया और चार करोड़, 10 लाख रुपये बजट निर्धारित किया गया है।



लाख बहोसी पक्षी विहार के रेस्ट हाउस से करीब 200 मीटर आगे निचली गंग नहर का कटैया पुल बना है। इंदरगढ़ से बहोसी होते हुए कटैया पुल से औरैया के बेला और विधूना के लिए वाहन निकलते थे।

अंग्रेजों के शासन काल में कटैया पुल का निर्माण वर्ष 1851 में हुआ था। पुल के 175 वर्ष बीत गए और अब स्थिति जर्जर हो गई। भारी वाहनों के निकलने से हादसे की आशंका बनी हुई थी। इससे गंग नहर ने डंपर, ट्रक, कार समेत अन्य चौपहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया था।