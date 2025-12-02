Language
    हाल-ए स्वास्थ्य सेवा! कन्नौज में आधा घंटे तड़पता रहा घायल...एंबुलेंस चालक को नहीं पता कहां है कलेक्ट्रेट रोड

    By Amit Kuswaha Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:10 PM (IST)

    कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत देखने को मिली। एक घायल व्यक्ति आधे घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करता रहा, क्योंकि ड्राइवर को कलेक्ट्रेट रोड की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। एंबुलेंस चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कलेक्ट्रेट तक नहीं जानते हैं। इस वजह से हादसे में घायल युवक रोड किनारे आधा घंटे तड़पता रहा। इस दौरान चालक कलेक्ट्रेट रोड की जगह गैस एजेंसी क्रासिंग पर भटकता रहा। राहगीरों से पूछते हुए देरी से एंबुलेंस पहुंचने के कारण सिर से अधिक खून बहने से घायल की हालत गंभीर हो गई।

    सदर कोतवाली के जुकैया गांव निवासी संग्राम कुमार अपनी पत्नी संगीता देवी और 19 वर्षीय भतीजे विकास उर्फ गोली पुत्र गयाराम के साथ कलेक्ट्रेट रोड के पास इलेक्ट्रानिक सामान खरीदने आए थे। इस दौरान विकास अकेले बाइक से पहुंचा था। दुकान के पास मोड़ते समय सामने से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हेलमेट न लगाए होने से सिर में चोट आ गई। स्थानीय निवासी अमित कुमार ने तत्काल डायल 108 कर एंबुलेंस को बुलाया।

     

    एंबुलेंस चालक को अमित ने बताया कि दुर्घटना कलेक्ट्रेट रोड के पास हुई। इस पर चालक ने बताया कि वह जलालपुर पनवारा से गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे होते हुए पाल चौराहा पहुंच रहा है, लेकिन उसे और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को कलेक्ट्रेट रोड और कलेक्ट्रेट नहीं पता था। करीब 20 मिनट बाद दोबारा फोन करने पर चालक ने बताया कि वह गलती से गोल कुआं चौराहा होते हुए गैस एजेंसी क्रासिंग पर पहुंचा है। इस दौरान जब एक युवक गोल कुंआ पहुंचा और बाइक से रास्ता बताते हुए एंबुलेंस को दुर्घटना स्थल पर ले गया।

     

    इससे करीब आधा घंटा तक घायल विकास तड़पता रहा। अधिक खून बहने पर विकास को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। सीएमओ डा. स्वदेश गुप्ता का कहना है कि नजदीक में एंबुलेंस न होने से जलालपुर पनवारा से पहुंची होगी। चालक देरी से पहुंचा है, इसकी जांच कराई जाएगी।

     

    बगैर नाम लिखाए लौटा चालक व इएमटी

    घायल विकास के चाचा संग्राम सिंह ने चालक और इएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) के प्रति नाराजगी जताई है। चालक और इएमटी ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती तो कराया, लेकिन अपना नाम और पता इमरजेंसी रजिस्टर में दर्ज नहीं कराया है।