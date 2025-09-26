Language
    कन्नौज में पुलिस मुठभेड़, महिला की हत्या कर फरार डकैत के पैर में मारी गोली

    By amit kuswaha Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:25 PM (IST)

    कन्नौज में कुतलूपुर मकरंद नगर में महिला सुनीता श्रीवास्तव की हत्या के बाद फरार दो डकैतों में से एक सूरज कश्यप सदर कोतवाली के गंगधरापुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस को देखकर सूरज ने गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गंगधरापुर में सड़क किनारे पड़ी डकैत की बाइक। जागरण

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। शहर के कुतलूपुर मकरंद नगर में महिला सुनीता श्रीवास्तव की हत्या कर फरार दो डकैतों में एक सूरज कश्यप की सदर कोतवाली के गंगधरापुर में बाइक सवार डकैत सूरज कश्यप से पुलिस की मुठभेड़ हुई । पुलिस को देखते ही सूरज ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में सूरज के पैर में गोली लगी। इससे वह घायल हो गया।

    मकरंदनगर के कुतुलूपुर में दिनदहाड़े महिला की हत्या कर डकैती डालने वाले ससुर-दामाद बेहद शातिर हैं। वारदात को अंजाम देकर वे सीधे लखनऊ पहुंचे थे। वहां एक रात ठहरने के बाद अब वह बाइक व ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। आरोपितों के परिवार के लोग भी घरों में ताला डालकर फरार हो गए थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मकरंदनगर के कुतुलूपुर में टायल्स लगाने वाले मिस्त्री और उसके दामाद ने सुनीता श्रीवास्तव की हत्या कर बेटी कोमल को बंधक बनाने के बाद डकैती डाली थी। 

    टायल्स लगा रहे बलरामपुर जिले के थाना तुलसीपुर के गांव नथाई प्रेमपुर निवासी जसवंत उर्फ पंकज चौहान और उसके उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी के फकरापुर निवासी दामाद सूरज कश्यप मुहल्ला मकरंदनगर के कुतुलूपुर निवासी सुनीता श्रीवास्तव के घर सोमवार टायल्स लगाने गए थे। तभी वहां सुनीता की हत्या करने के बाद उनकी बेटी कोमल को बंधक बना लिया था। इसके बाद करीब 30 लाख रुपये के जेवरात व नकदी लूटकर आरोपित भाग गए थे। 

    पुलिस को जांच में पता चला है कि वारदात के बाद दोनों आरोपित अलग-अलग बाइक से तिर्वा फगुआ भट्ठा पहुंचे थे। यहां से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए रात करीब नौ बजे लखनऊ पहुंचे थे। एक रात ठहरने के बाद मंगलवार को वे दोनों दूसरी बाइक से लखनऊ से निकले थे। इसके बाद से दोनों बाइक बदल कर ठिकाना बदल रहे हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस टीमों ने प्रदेश के सभी टोला प्लाजा पर आरोपितों की फोटो और बाइक नंबरों के नोटिस चस्पा करा दिए हैं। इसके बाद भी दोनों ट्रेस नहीं हो पाए। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपितों की तलाश में दबिश जारी है। जल्द दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। 

    पीड़ित परिवार को सांत्वना देने आएंगे अखिलेश 

    दिन दहाड़े महिला की हत्या कर डकैती की वारदात का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से उन्होंने फोन पर बात की। इसी सप्ताह घर आकर सांत्वना देने का आश्वासन दिया है। 

    चुनौती देकर घर से निकला था सूरज 

    डकैती डालने के बाद सूरज ने कोमल से कहा था कि वह खतरनाक अपराधी है। उसे किसी का खौफ नहीं है। कई शहरों में उसके ठिकाने हैं। इससे पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाएगी। इतना कहने के बाद उसने कोमल को कमरे में बंद कर दिया था।

